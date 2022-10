Todos los peajes del país deberán ser electrónicos desde marzo de 2019

El Ministerio de Transporte dio la instrucción a todas las concesionarias del país que presten el servicio de peajes electrónicos tener este mecanismo listo en un periodo máximo de un año, es decir en marzo de 2019.



Así lo dispuso la entidad, a través de la Resolución 546, en un proyecto nacional de interoperabilidad, que tiene una relevancia histórica al lograr que un usuario con un único dispositivo a bordo, o TAG, pueda pasar por todos los peajes de la red nacional asociado a una sola factura.



Este plan estratégico pone a Colombia, no solo al día en tecnología, sino en la vanguardia de los países que han implementado el Recaudo Electrónico Vehicular.



“El reto de este mecanismo es la interoperabilidad, estamos hablando de que un usuario adquiera un solo TAG que le sirva en todo el país. Lo que buscamos es una unificación operativa de la tecnología con la facturación y los medios de pago, que serán prepago, pospago e inclusive tarjeta de crédito. Buscamos mejorar la movilidad y, por supuesto, tiempos e incomodidades que se presenten al momento de pasar por allí. Hoy en día ya existen los peajes electrónicos, pero no se comunican entre ellos. Así que con esta resolución buscaremos la interoperabilidad del sistema, para que con un mismo dispositivo se puedan pagar en todos los peajes electrónicos del país”, dijo el viceministro de Infraestructura, César Peñaloza.



Con esta resolución, el Gobierno Nacional dejó claro cómo deben relacionarse los actores dentro del esquema de los peajes electrónicos: el primero es el operador, es decir, la concesión que tiene el peaje o el Invías; el segundo es el intermediador, que está a cargo de la distribución del TAG y del cobro del valor del peaje al tercer actor, que es el usuario.



Finalmente, las empresas intermediadoras que se certifiquen para proveer TAG, podrán ofrecer servicios de valor añadido a sus usuarios como pago en estaciones de servicios, gasolineras, parqueaderos, SOAT, revisiones técnico mecánicas, entre otras”, agregó Peñaloza.



Los tres departamentos con más peajes electrónicos actualmente son Cundinamarca (11), Antioquia (5) y Boyacá (4).



Ahora bien, el aumento de la competitividad se logra no solo realizando grandes inversiones en infraestructura, sino entre otras apoyándose en las soluciones tecnológicas creadas para mejorar la eficiencia del transporte.



Hasta el momento, las diferentes Concesiones Viales han venido implementando soluciones particulares, como es el caso de los accesos a las principales ciudades. Sin embargo, si hoy en día un usuario quiere pasar por las diferentes concesiones tiene que comprar diferentes dispositivos a diferentes empresas.



Preguntas frecuentes sobre peajes electrónicos que la Superintendencia responde a los usuarios:



1. ¿Cómo puedo adquirir mi TAG?

Debe acercarse a un intermediario autorizado por el Ministerio de Transporte y escoger una de las opciones de pago que mejor se ajusten a sus necesidades.



2. ¿Quiénes son los intermediarios autorizados?

A partir de la expedición de la resolución se van a certificar varios interesados que empezarán a ofrecer los TAGs. Los listados de intermediarios autorizados serán publicados en la página de la Entidad.



3. ¿Tiene algún costo?

El valor del TAG está sujeto a la discrecionalidad de los intermediarios.



4. ¿El TAG es compatible con todos los peajes del territorio?

Sí, hasta el momento, las diferentes Concesiones Viales habían implementado soluciones particulares, como es el caso de los accesos a las principales ciudades. Sin embargo, con este TAG se unificarán para lograr la interoperabilidad nacional.



5. ¿Qué tecnología utiliza el TAG?

Utiliza el estándar que funciona en Colombia es ISO 18000-63.



6. ¿Cómo saber si mi TAG está funcionando?

Una hora después de adquirirlo y dependiendo del saldo del que disponga podrá empezar a hacer uso de este.



7. ¿Un solo TAG sirve para varios vehículos?

No, cada TAG tiene un número de identificación que se asocia en el sistema al número de placa de su vehículo.

8. Si vendo mi carro, ¿puedo retirar el TAG adquirido e instalarlo en otro vehículo?

No, el TAG es a prueba de manipulaciones una vez sea instalado cualquier intento de retirarlo rompe el mecanismo de lectura.



9. En ese caso ¿Qué debo hacer en el caso de adquirir un nuevo vehículo?

Debe acercarse a su intermediador e informar para que le cancele el TAG asociado a su placa y le de uno nuevo para el vehículo que adquirió.



10. ¿Dónde puedo pagar o recargar el saldo de mi TAG?

Se prevé que el Intermediador habilite diferentes medios de recarga físicos y electrónicos.



11. ¿El sistema funciona en situaciones meteorológicas adversas como tormentas?

Si, los peajes electrónicos deberán prestar el servicio aun cuando se presenten estas situaciones.



12. ¿A quién debo acudir en caso de que el TAG presente fallas?

Directamente al intermediador que me entregó el TAG.



13. ¿Cuánto tiempo de garantía tiene el TAG?

Mínimo 5 años.



14. ¿Pueden las personas que pagan una tarifa preferencial hacer el uso de este servicio? por ejemplo los que viven en Chía, Cajicá o La Calera y trabajan en Bogotá

Sí, una vez el peaje con el cual tienen esta tarifa preferencial cuente con el servicio de recaudo electrónico, podrán tramitar el TAG para acceder los servicios que este ofrece.



15. ¿Se va a continuar pagando peaje de la manera tradicional? ¿Hasta cuándo?

Aunque se estima que en un año todos los peajes tengan mínimo un carril de peajes electrónico, el usuario siempre podrá pagar de forma manual.

Publicidad

Le puede interesar: Gobernador Luis Pérez propone la creación de peajes para motos



16. ¿Cuáles son las ventajas de adquirir este TAG?

Hay muchas. Reducirá el tiempo de paso en los peajes, en muchos casos, le permitirán al usuario pasos en carriles preferenciales, disminuyendo las congestiones y ahorrando combustible. Disminuirá el uso del dinero en efectivo aumentado la seguridad en las vías. Brindará un mayor control a los transportadores de pasajeros y de carga que podrán pagar los peajes electrónicamente asociando toda su flota a un producto financiero. Se ofrecerán servicios de valor añadido a sus Usuarios como pago en estaciones de servicios, gasolineras, parqueaderos, SOAT, revisiones técnico-mecánicas, entre otras, utilizando el mismo mecanismo a través del mismo TAG.