Tolima tiene 44 municipios en alerta roja por incendios forestales, advierte Ideam

El Tolima enfrenta una de las temporadas de incendios forestales más críticas de los últimos años. El Ideam mantiene en alerta roja por riesgo de incendios forestales a 44 de los 47 municipios del departamento, mientras los organismos de socorro trabajan por tierra y aire para contener 38 incendios activos en 18 municipios.

La emergencia ha obligado a desplegar capacidades de bomberos, brigadistas, organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La magnitud de los incendios mantiene especial preocupación en el sur y centro del departamento, donde varios focos permanecen activos y continúan afectando zonas rurales, cultivos, fauna y fuentes de sustento de las comunidades.

Uno de los escenarios más críticos se registra en San Luis y Guamo, donde, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, ya son cerca de 10.000 hectáreas las que han sido devastadas por las llamas.

En San Luis, particularmente, la emergencia se ha extendido durante varios días y las condiciones del terreno han dificultado las labores de control. Ante esta situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se ha sumado a las operaciones con apoyo desde el aire, mientras en tierra continúan las labores de bomberos, soldados, brigadistas y habitantes de las zonas afectadas.



La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, recorrió la vereda El Neme, en Valle de San Juan, donde se presenta otro incendio de gran magnitud, y posteriormente se desplazó hasta San Luis para verificar directamente la situación.

Desde este municipio, la mandataria anunció que se analiza una medida de mayor alcance ante la dimensión de la emergencia: “Llevaremos a cabo un Puesto de Mando Unificado de manera virtual para analizar y estudiar la posibilidad de declarar la calamidad pública”, señaló Matiz.

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La gobernadora también confirmó la magnitud de la emergencia y pidió apoyo a los tolimenses: “Son 38 incendios activos que tenemos en este momento en el departamento del Tolima”, indicó la mandataria.

Matiz hizo, además, un llamado a la solidaridad para fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y pidió donaciones de elementos indispensables para enfrentar las llamas: “Hacemos hoy un llamado a todos los tolimenses a que nos ayuden, a que nos colaboren donando máscaras para los bomberos, palas, azadones, también motobombas o bombas de espalda que nos sirvan para poder combatir los incendios que se nos están presentando a lo largo y ancho del departamento del Tolima”, afirmó.

La emergencia también golpea comunidades como las de Coyaima, especialmente en los sectores de Resguardo Menche y San Cayetano, donde el fuego consumió cultivos de pancoger y destruyó la huerta de una institución educativa indígena. Los habitantes han advertido, además, daños sobre la fauna silvestre y pérdidas para familias que dependen de sus cultivos.

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Mientras tanto, las autoridades ambientales mantienen el monitoreo de los municipios bajo alerta roja y coordinan las acciones para evitar que nuevos focos se conviertan en grandes conflagraciones.

El llamado de las autoridades es contundente: evitar cualquier tipo de quema, no arrojar elementos que puedan generar fuego y reportar inmediatamente cualquier conato de incendio.

El Tolima permanece así en máxima alerta frente a una temporada seca que ya deja 38 incendios activos en 18 municipios, miles de hectáreas devastadas y la posibilidad de declarar la calamidad pública, mientras desde tierra y aire se intensifica la lucha para contener las llamas.