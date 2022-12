Top 10: Los videojuegos más populares del 2015, según YouTube

La lista es liderada por la última entrega del popular shooter de Activision Call of Duty, que salió a la venta el pasado 6 de noviembre, seguido por FIFA 16 y el tercer título de Five Nights at Freddy’s, un juego independiente de terror que se convirtió en viral a inicios de año. (Lea también: ¡Imperdible! Lo mejor de YouTube durante el 2015 )

Ve a continuación el top 10 de YouTube Gaming para 2015:

1-Call of Duty: Black Ops 3

2-FIFA 16

3-Five Nights at Freddy’s 3

4-ARK: Survival Evolved

5-Agar.io

6-Five Nights at Freddy’s 4

7-Fallout 4

8-Mortal Kombat X

9-Batman: Arkham Knight

10-Until Dawn