Toque de queda y ley seca durante puentes festivos de junio en Santander

Luego de la reunión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se tomó la decisión de ordenar el toque de queda y la ley seca durante los tres puentes festivos del mes de junio para prevenir la propagación del COVID-19.

“El toque de queda iniciará el sábado desde las 6:00 p.m hasta el martes a las 5:00 a.m con ley seca. La medida se aplicará para todos los puentes festivos del mes de junio, y no se podrán salir a realizar compras. También estas medidas es para evitar fiestas, reuniones sociales, familiares y paseos clandestinos en los 87 municipios del departamento. Los ciudadano no están acatando las normas de bioseguridad por la cuarentena, debemos entre todos controlar el coronavirus”, afirmó el gobernador Mauricio Aguilar.

El 19 de junio (día sin IVA) habrá comercio las 24 horas del día en todo el departamento de Santander, con el fin de reactivar el comercio.

“Las personas con cédula impar podrán comprar desde la 0:00 horas hasta las 11:59 a.m.; Y las personas con cédula par, desde las 12:00 del medio día hasta la 11:59 de la noche. Podrá comprar una persona por núcleo familiar, con dinero plástico, como lo exige el gobierno nacional”, señaló el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno.

Las autoridades tendrán 100 puestos de control en las vías y municipios turísticos de Santander, para evitar la llegada de turistas durante los puentes festivos.

