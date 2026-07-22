Tragedia en el Meta: menor de 12 años mató a otra de 14 durante una riña

Un confuso y grave hecho de violencia sacude al departamento del Meta. Una niña de apenas 12 años de edad mató a otra menor de 14 en medio de una riña registrada el pasado domingo en el municipio de Granada.

La tragedia, ocurrida en el barrio el Recreo de Granda, se habría desencadenado en medio de un acto de intolerancia, al parecer, por una relación sentimental. De acuerdo con los detalles conocidos, la menor de 12 años salió desde su casa con un cuchillo y esperó a que su víctima de 14 años saliera de su vivienda y, sin mediar palabra, la atacó propinándole varias heridas mortales. Lo ocurrido ha generando profunda consternación y todo tipo de reacciones en la comunidad local.

Las autoridades en el departamento del Meta no se han pronunciado sobre lo ocurrido, pero Blu radio contactó a un familiar de la víctima su tío Jhonatan Hoyos, quien se pronunció al respecto.

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“Lo que ocurrió fue porque mi sobrina pasó a ser novia del peladito que fue novio antes de ella, y supongo que, por cosas de celos o demás, pues cometió este delito", explicó Hoyos, agregando un llamado sobre la vulnerabilidad de la menor agresora:

"Yo siento que literalmente la menor que cometió el delito necesita ayuda, porque eso no son actitudes de una persona que apenas está empezando a vivir".

Víctima estaba por cumplir 15 años

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Emily Tatiana Morales Hoyos en dos meses cumpliría 15 años, estudiaba en el colegio adventista de este municipio y según su tía era una niña muy juiciosa quien además no tenía ningún tipo de problema con nadie.

Su tío Jhonatan relató a Blu radio que la menor de 12 años ya había amenazado a su sobrina a inicios de este año y que, incluso, él fue hablar con los padres de ella, pero no creyó que esto terminara en tragedia.

Blu radio pudo conocer que la menor, presuntamente responsable del homicidio, ya se encuentra bajo la custodia del Bienestar Familiar, mientras los entes competentes avanzan con las investigaciones rigurosas para esclarecer plenamente los móviles y responsabilidades de este lamentable suceso de intolerancia juvenil.

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Para este jueves 23 de julio están programadas las honras fúnebres de Emily Tatiana Morales Hoyos, donde familiares y amigos le darán el último adiós.