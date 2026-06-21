Capturan a hombre por asesinar a su cuñado de 13 años durante riña familiar en Bucaramanga

Un adolescente de 13 años perdió la vida tras recibir una herida con arma cortopunzante en medio de una discusión familiar ocurrida en el asentamiento humano Divino Niño, en Bucaramanga. El presunto responsable, quien sería su cuñado, fue capturado minutos después por la Policía Metropolitana.

La víctima fue identificada como Jhon Camilo Torres Giraldo, de 13 años, quien residía junto a su familia en una vivienda ubicada en la calle 28 con carrera 0 del asentamiento humano Divino Niño.

De acuerdo con el relato entregado por familiares a las autoridades, los hechos se registraron hacia las 9:30 de la mañana cuando al interior de la vivienda se produjo una discusión porque el menor no quería acudir a la plaza de mercado. En medio del altercado intervino José David Fonseca Charris, de 23 años, compañero sentimental de la hermana del adolescente, quien presuntamente se encontraba descansando tras haber llegado de una salida nocturna.

#Judicial Las autoridades de Santander adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.https://t.co/UCg6FFTHmY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Según las versiones preliminares, el intercambio de palabras subió de tono y el menor habría golpeado a su cuñado con un correazo. En respuesta, el hombre presuntamente tomó un cuchillo y lo hirió en la región precordial izquierda, a la altura del pecho.



Tras resultar lesionado, Jhon Camilo fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Luego de la agresión, el presunto atacante huyó del lugar. No obstante, unidades de la Policía activaron un plan candado y lograron ubicarlo y capturarlo en el barrio San Rafael. El detenido deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de homicidio.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente las circunstancias de este hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector, mientras familiares y vecinos lamentan la muerte del adolescente.

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