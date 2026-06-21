Una mujer muerta y otra herida dejan ataques sicariales en Bucaramanga y Sabana de Torres

La violencia volvió a golpear a Santander durante las últimas horas. Dos ataques armados registrados en Bucaramanga y Sabana de Torres dejaron como saldo una mujer muerta y otra gravemente herida, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió en el barrio Estoraques de Bucaramanga, exactamente en la calle 57 #42W-68. Según el reporte de la Policía Metropolitana, una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre un ataque con arma de fuego contra una ciudadana de la tercera edad y un hombre.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho resultó lesionado un hombre, quien fue llevado a la Clínica Chicamocha, sede La Rosita, donde permanece bajo observación médica tras recibir un disparo en el abdomen con orificio de entrada y sin salida.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.



Una mujer de la tercera edad murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Estoraques de Bucaramanga. En el mismo hecho, un hombre resultó herido y recibe atención médica en una clínica de la ciudad. La Policía investiga los hechos #VocesySonidos pic.twitter.com/3VvMH6vCB6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Entre tanto, en el municipio de Sabana de Torres, otra mujer resultó gravemente herida tras ser víctima de un ataque sicarial en el barrio El Progreso, sector conocido como la Carretera Negra.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector y preguntaron por la madre de un hombre conocido con el alias de “Caín”. Segundos después, los sujetos abrieron fuego contra una mujer que sería hermana de esta persona, causándole heridas de consideración.

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La víctima fue auxiliada por habitantes del sector y trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con este hecho.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si los ataques están relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre estructuras criminales que operan en la región.