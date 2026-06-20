¿Va para el Mundial? Ojo, Santander activa alerta para viajeros y niños sin vacunas

Las autoridades de salud de Santander se sumaron a la alerta preventiva por sarampión y rubéola con un llamado especial a las personas que tienen previsto asistir al Mundial de Fútbol 2026 y a los padres de familia cuyos hijos aún no tienen completo su esquema de vacunación.

La advertencia se realizó durante la Jornada Nacional de Vacunación, que este sábado habilitó puntos de atención en IPS, clínicas y centros de salud de Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios del departamento.

Según las autoridades sanitarias, la recomendación cobra especial importancia debido a la masiva movilización de viajeros que genera el Mundial de Fútbol, evento que se extenderá hasta el próximo 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y que reunirá a millones de personas procedentes de distintos países.

El principal llamado está dirigido a verificar la aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse fácilmente en aeropuertos, hoteles, estadios y otros espacios concurridos.



Vacuna Foto: AFP

La Secretaría de Salud recordó además que los niños entre los seis y once meses de edad hacen parte de la población priorizada para recibir protección contra estas enfermedades, por lo que invitó a los padres a acudir con el carné de vacunación para revisar si existen dosis pendientes.

Durante la jornada también se aplican gratuitamente vacunas contra fiebre amarilla, influenza, polio, neumococo, hepatitis B, VPH, rotavirus y otras enfermedades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

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Las autoridades insistieron en que la vacunación no solo protege a quienes viajan, sino que también evita que enfermedades como el sarampión puedan ser importadas al país y generar nuevos brotes en la población.

Los ciudadanos pueden acudir a los puntos habilitados en IPS, hospitales y clínicas para verificar su esquema de vacunación y recibir las dosis requeridas de manera gratuita.