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¿Va para el Mundial? Ojo, Santander activa alerta para viajeros y niños sin vacunas

Las autoridades de salud habilitaron puntos de vacunación en Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios para que quienes viajarán al Mundial de Fútbol 2026 y los menores con esquemas incompletos reciban las dosis requeridas.

Vacunas
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Foto: referencia, Meta IA
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Las autoridades de salud de Santander se sumaron a la alerta preventiva por sarampión y rubéola con un llamado especial a las personas que tienen previsto asistir al Mundial de Fútbol 2026 y a los padres de familia cuyos hijos aún no tienen completo su esquema de vacunación.

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La advertencia se realizó durante la Jornada Nacional de Vacunación, que este sábado habilitó puntos de atención en IPS, clínicas y centros de salud de Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios del departamento.

Según las autoridades sanitarias, la recomendación cobra especial importancia debido a la masiva movilización de viajeros que genera el Mundial de Fútbol, evento que se extenderá hasta el próximo 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y que reunirá a millones de personas procedentes de distintos países.

El principal llamado está dirigido a verificar la aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse fácilmente en aeropuertos, hoteles, estadios y otros espacios concurridos.

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Vacuna
Foto: AFP

La Secretaría de Salud recordó además que los niños entre los seis y once meses de edad hacen parte de la población priorizada para recibir protección contra estas enfermedades, por lo que invitó a los padres a acudir con el carné de vacunación para revisar si existen dosis pendientes.

Durante la jornada también se aplican gratuitamente vacunas contra fiebre amarilla, influenza, polio, neumococo, hepatitis B, VPH, rotavirus y otras enfermedades incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

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Las autoridades insistieron en que la vacunación no solo protege a quienes viajan, sino que también evita que enfermedades como el sarampión puedan ser importadas al país y generar nuevos brotes en la población.

Los ciudadanos pueden acudir a los puntos habilitados en IPS, hospitales y clínicas para verificar su esquema de vacunación y recibir las dosis requeridas de manera gratuita.

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