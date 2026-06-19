Supersalud detecta 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander

La Superintendencia Nacional de Salud identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander tras una auditoría realizada por un equipo técnico liderado por el Superintendente Delegado (E) para Entidades Territoriales y Generadores, Juan Duque.

De acuerdo con los resultados preliminares del proceso de inspección, vigilancia y control, se evidenciaron fallas en diferentes procedimientos que son responsabilidad de la autoridad sanitaria departamental, especialmente en labores relacionadas con la habilitación y supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).

Entre los principales hallazgos reportados por la Supersalud se encuentran retrasos en la realización de visitas de habilitación a centros asistenciales, falta de seguimiento a algunos prestadores de servicios de salud y omisiones frente a situaciones que podrían comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

La #Supersalud, a través de una auditoría liderada por el Superintendente Delegado (E) para Entidades Territoriales y Generadores, @Juanduquega, identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander.



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La entidad nacional señaló que estas situaciones podrían afectar la capacidad de vigilancia y control sobre los servicios de salud que se prestan en el departamento, por lo que los hallazgos serán objeto de evaluación para determinar las acciones administrativas a que haya lugar.



La auditoría hace parte de las funciones de inspección y control que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud sobre las entidades territoriales encargadas de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de salud en las regiones.

La supervisión de las IPS, los procesos de habilitación y el seguimiento permanente a la prestación de los servicios son considerados aspectos fundamentales para asegurar que los usuarios reciban atención en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Los hallazgos conocidos se producen en un momento en el que el sistema de salud enfrenta múltiples desafíos relacionados con la capacidad de atención, el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras.

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La Superintendencia continuará con la revisión de la información recopilada durante la auditoría para establecer las medidas correctivas necesarias y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud de Santander.

Entretanto, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la administración departamental frente a las observaciones realizadas por el organismo de control y las acciones que serán implementadas para subsanar las presuntas irregularidades detectadas.