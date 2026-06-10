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Supersalud lanza fuerte llamado a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos en Pasto

La entidad ordenó acciones inmediatas, dio un plazo de 48 horas para resolver casos represados y advirtió que evaluará cambiar el operador farmacéutico si no hay mejoras en un mes.

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Pacientes de Nueva EPS.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

La Superintendencia de Salud hizo un fuerte llamado de atención a Nueva EPS luego de evidenciar múltiples fallas en la entrega de medicamentos a sus afiliados en Pasto, durante una visita de inspección realizada a los dispensarios farmacéuticos que prestan servicios en la capital de Nariño.

La jornada fue encabezada por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien verificó directamente las condiciones de atención en Medic Colombia, operador farmacéutico de Nueva EPS, y en Genhospi, operador de Emssanar, tras las reiteradas quejas de usuarios por retrasos y dificultades para acceder a sus tratamientos.

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Salud en Colombia.
Foto: imagen de archivo, UNAL.

Según informó la entidad, durante la inspección se encontraron problemas relacionados con la falta de entrega de pañales, suplementos nutricionales e insulina, situación que llevó al superintendente a calificar el panorama como uno de los más complejos observados desde que asumió el cargo.

Ante este escenario, la Supersalud ordenó una auditoría integral al gestor farmacéutico de Nueva EPS y exigió que, en un plazo máximo de 48 horas, se resuelvan los casos pendientes reportados por los usuarios afectados.

Además, advirtió que realizará un seguimiento permanente a los compromisos adquiridos y que, de no evidenciarse una normalización en la entrega de medicamentos, pañales y suplementos nutricionales durante el próximo mes, evaluará la posibilidad de cambiar el operador encargado de la dispensación.

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Usuarios de las EPS en Colombia.
Foto: MinSalud.

En Nariño, Nueva EPS cuenta con 233.797 afiliados, mientras que Emssanar registra 589.277 usuarios. La Superintendencia aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las medidas adoptadas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos requeridos por los pacientes.

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