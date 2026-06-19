Santander tiene lista la logística electoral para la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional confirmó que ya está preparada toda la logística electoral en Santander para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 21 de junio. En total, el departamento contará con 825 puestos de votación y 5.690 mesas habilitadas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

El anuncio fue realizado durante una jornada informativa en la que las autoridades electorales dieron a conocer los detalles de los preparativos y las garantías dispuestas para el desarrollo de la jornada democrática.

Según explicó el delegado departamental de la Registraduría, Luis Felipe Cifuentes, el censo electoral de Santander asciende a 1.861.932 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 913.630 son hombres y 948.302 son mujeres.

Del total de puestos de votación dispuestos en el departamento, 470 estarán ubicados en zonas rurales, 346 en áreas urbanas y nueve funcionarán en establecimientos penitenciarios.



La entidad también avanza en la capacitación de los jurados de votación. Para estas elecciones fueron designados 40.923 jurados en Santander, y cerca del 21% de las sedes ya inició el proceso de formación, de acuerdo con el reporte oficial.

Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia electoral, la Registraduría implementará sistemas biométricos de identificación en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja. En total, 124 puestos de votación contarán con verificación dactilar y facial.

Frente a las alertas sobre posibles riesgos electorales en municipios como Coromoro, Charalá y algunas zonas del Magdalena Medio, las autoridades informaron que se han desarrollado comités de seguimiento con las entidades competentes para garantizar el transporte seguro del material electoral y el normal desarrollo de las votaciones.

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“El proceso logístico se viene desarrollando de manera impecable y de acuerdo con el calendario electoral para brindarles a los ciudadanos todas las garantías y transparencia”, aseguró el delegado departamental de la Registraduría.

Las autoridades hicieron un llamado a los santandereanos para que participen masivamente en la jornada electoral y ejerzan su derecho al voto con confianza en las garantías institucionales dispuestas para el proceso.