Así será la seguridad en Santander para las elecciones presidenciales: 4.700 soldados

Las autoridades de Santander aseguraron que existen plenas garantías de seguridad, logística y transparencia para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 21 de junio, en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial.

Durante una reunión gubernamental de seguridad con enfoque electoral, liderada por el gobernador (e) de Santander, Edward Sánchez, y el secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, se evaluaron las condiciones de seguridad, movilidad y logística en los 87 municipios del departamento, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública, organismos de control y demás entidades competentes.

Según informó la Gobernación, las autoridades mantienen un monitoreo permanente a través de las mesas de seguridad lideradas por la Policía Nacional y el componente CI3C, con el fin de analizar información estratégica y anticipar cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

“Podemos informar a la ciudadanía y a todos los santandereanos que, desde este componente de seguridad y evaluación del seguimiento electoral liderado por la Gobernación de Santander, se brindan plenas garantías en materia de seguridad electoral, transparencia y logística para el desarrollo de las elecciones”, señaló el secretario del Interior, Óscar Hernández Durán.



Uno de los principales retos identificados por las autoridades está relacionado con las afectaciones viales ocasionadas por las lluvias en municipios de la provincia de García Rovira, especialmente en Cerrito y Concepción. Ante esta situación, la Administración Departamental adelanta evaluaciones técnicas y gestiona apoyo aéreo ante el Gobierno Nacional para garantizar el transporte oportuno del material electoral y del personal requerido para la jornada.

Paralelamente, la Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó el despliegue de más de 4.700 soldados en el marco del Plan Democracia, quienes estarán encargados de apoyar la seguridad de 537 puestos y 907 mesas de votación distribuidos en los 95 municipios que conforman su jurisdicción operacional.

De acuerdo con la institución militar, el dispositivo fue preparado tras un proceso de planeamiento, entrenamiento y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso electoral.

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Como medida complementaria, el Ejército informó que, mediante la Resolución No. 00004917 del 16 de junio de 2026, se ordenó la suspensión temporal de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en todo el departamento de Santander, así como en cinco municipios del sur del Cesar, los municipios de La Esperanza y Cáchira, en Norte de Santander, y el municipio de Yondó, Antioquia.

La restricción entrará en vigencia desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad durante la jornada electoral.