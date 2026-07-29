Tragedia por un balón en Villavicencio: asesinan a joven de 22 años en un hecho de intolerancia

Una absurda discusión terminó en tragedia en Villavicencio. Yeison Alberto Montero Perilla, un joven de 22 años, fue asesinado en el barrio Morichal, luego de que el balón con el que jugaba con un amigo cayera en el patio de una vivienda vecina.

Yeison Alberto se acercó a la residencia para pedir que le devolvieran el balón, sin embargo, el propietario del inmueble se habría negado a entregárselo.

Ante la negativa y con la intención de recuperar su balón, el joven subió por una escalera prestada e ingresó a la propiedad y Orlando Baquero le disparó con un revólver calibre 38.

En el lugar de los hechos, las autoridades capturaron en flagrancia a Baquero, un pensionado de 69 años de edad, señalado de dispararle al joven. Al adulto mayor le encontraron en su poder el revólver, arma con la cual habría perpetrado el ataque.



Aunque el capturado argumentó ante la policía que actuó en legítima defensa bajo la premisa de un presunto hurto, un juez le dictó medida de aseguramiento domiciliario por los delitos de homicidio agravado a título de dolo y porte, tenencia o fabricación de armas de fuego.

Entre lágrimas, la abuela de la víctima, Liliana Rivera, clamó justicia, exigiendo que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de truncarle la vida a su nieto por un simple balón.

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"Él esperó y esperó ahí por su baloncito y resulta que llegó la hora y el señor no le entregó el balón. El niño, al mirar que no le entrega el balón, sacó una escalera prestada y se montó, pero él no iba a robar. Ese niño trabajaba y cogía el sueldito era para comprarle cositas a la mamá y para comprar el mercado para la casa, pagaba arriendo solito", narró Rivera.

La madre del joven, Lucy Montero, pidió justicia y cárcel para el agresor.

"Le pido por favor a la justicia, a ustedes, que me colaboren. Por favor, se haga justicia, que pague con cárcel", finalizó.

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La comunidad de Villavicencio rechaza este nuevo hecho de intolerancia que enluta a una familia y deja en evidencia cómo la falta de diálogo y la resolución violenta de conflictos cotidianos continúan cobrando vidas en el país.

Sobre Yeison

Yeison Moreno. Suministrada.

Su familia recuerda a Yeison como un joven trabajador, exmilitar de la Fuerza Aérea y quien actualmente se desempeñaba como guarda de seguridad, velando siempre por el bienestar de su hogar y ayudando con los gastos de su madre.