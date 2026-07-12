Incautan camiones con insumos para producir 70 toneladas de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional incautó un cargamento de sustancias químicas que, según las autoridades, habría servido para producir cerca de 70 toneladas de cocaína. La operación se llevó a cabo en un parqueadero de camiones ubicado sobre la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio y dejó cuatro personas capturadas.

De acuerdo con la Policía, los insumos eran transportados en cuatro vehículos de carga y tenían como destino el corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, una de las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos y laboratorios para el procesamiento de cocaína en el país.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico, sustancias empleadas en el procesamiento de clorhidrato de cocaína. El material era transportado en canecas de 25 galones, costales y recipientes individuales.

Según los cálculos de las autoridades, con este cargamento se habría podido fabricar alrededor de 70 toneladas de cocaína, lo que representa un golpe estimado en más de 300.000 millones de pesos para las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.



Como resultado del operativo, fueron capturados los cuatro conductores de los camiones, tres de nacionalidad colombiana y uno venezolano. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente.

La Policía avanza ahora en las investigaciones para establecer qué estructura criminal estaría detrás del transporte y desvío de estos insumos químicos, así como la red logística utilizada para abastecer laboratorios dedicados a la producción de cocaína en el suroccidente del país.