"Transformación de Barranquilla es un ejemplo para Colombia y el mundo": Duque

Con un penetrante olor a humo como telón de fondo a causa de las quemas en el parque Isla Salamanca, el presidente Iván Duque hizo, desde las 10:00 de la mañana de este lunes, el lanzamiento de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispuesta para marzo de 2020.

"Nuestro Gobierno valora la transformación de Barranquilla. Presentamos la carrera 38, la alianza con el Sena para favorecer el sector de constructores y el nuevo puente Pumarejo. Recorrimos el malecón y sabemos de la importancia de mirar al río, por eso estamos acá apoyando la construcción del pabellón de Cristal", dijo el jefe de Estado.

El mandatario se refería al pabellón con capacidad para 1.000 asistentes que se espera esté listo, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, para la Asamblea del BID.

"Esta es una ciudad que tiene diseño, arquitectura y toda una industria creativa. Recuerdo cuando el alcalde Char llegó al BID y allá estaba yo para buscar apoyo para la ciudad. Hoy Barranquilla es ejemplo para Latinoamérica", contó Duque en su discurso refiriéndose a la época en la que trabajaba en el banco.

Duque celebró la realización de la Asamblea en Barranquilla, que será del 16 al 22 de marzo, e hizo un reconocimiento la labor de Moreno en la presidencia del BID y su liderazgo en la agenda del cambio climático.

"Barranquilla es el epicentro de la Economía Naranja. Después se va a posicionar como la capital naranja del Caribe", expresó.

El presidente afirmó que su única motivación en el cargo es el desarrollo del país en todos sus frentes.

"Yo no estoy para disputas políticas pequeñas, no estoy por ninguna disputa, porque yo no soy candidato. Trabajo por el bien de este país y quiero gobernar con grandeza. Eso es trabajo en equipo con gobernantes locales, sin populismo, sin demagogia, con responsabilidad", afirmó el mandatario.

Se estima que a la Asamblea lleguen unos 7.000 visitantes entre directivos del BID, presidentes de bancos centrales y autoridades mundiales. Se generarán 3.500 empleos directos e indirectos y la economía local moverá unos 40.000 millones de pesos en ganancias.