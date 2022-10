Transmetro reanudará su operación este martes en Barranquilla y su área metropolitana

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, informó a través de su cuenta en Twitter que después de 62 horas de suspensión por incumplimiento a las medidas de bioseguridad decretadas en medio de la pandemia, Transmetro reanudará su operación en la ciudad y el área metropolitana.

“Después de estudiar la situación con los alcaldes del Área Metropolitana y la gobernadora Elsa Noguera, hemos decidido restablecer Transmetro, a partir de este martes 5 de mayo, a las 5:00 de la mañana. Depende de todos evitar aglomeraciones, usuarios, operadores, supervisores y autoridades”, trinó el mandatario.

Transmetro dejó de operar por orden del alcalde el pasado sábado 2 de mayo, a las 10:00 de la mañana, luego de que uno de los buses del sistema quedó al descubierto viajando con sobrecupo la noche del viernes, desde la estación Joe Arroyo hacia el municipio de Soledad.

Esta fue una suspensión histórica, pues por primera vez en 10 años Transmetro dejó de operar por más de 24 horas, incluso, se convirtió en el primer sistema de transporte del país en parar durante la emergencia sanitaria, tiempo en el que la empresa reporta un déficit 4.000 millones de pesos.

El Sistema Masivo espera una demanda que sobrepase los 28.000 usuarios, teniendo en cuenta que el último día hábil en el que operó, transportó 29.533 personas.

Los horarios de rutas troncales serán los siguientes:

R1: 5:00 a.m. a 6:19 p.m.

R10: 5:00 a.m. a 8:58 a.m. / 2:23 p.m. a 6:24 p.m.

S1: 5:39 a.m. 6:59 p.m.

S10: 5:37 a.m. a 9:35 a.m. / 3:00 p.m. a 7:01 p.m.

B1: 5:01 a.m. a 6:24 p.m.

S2: 5:39 a.m. a 7:02 p.m.

B2: 7:26 a.m. a 6:59 p.m.

R2: 7:11 a.m. a 6:44 p.m.