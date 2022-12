Trasladan de Caracas al Táchira a los 92 colombianos señalados de paramilitares

El grupo de 92 ciudadanos colombianos que llevaban más de 15 días detenidos en una comisaría en Caracas, y que iban a ser deportados por Cúcuta, ahora están presos en San Antonio del Táchira en un comando de la Policía Nacional Bolivariana, denunció Yurelis Terán, una de las esposas de estas personas.



Explicó que a las 3 de la tarde el autobús que salió desde Caracas los dejó allí, donde fueron divididos en tres grupos metidos en celdas. “Ahora están más presos que como estaban acá, porque aquí los veíamos, le mandábamos comida, allá no han comido nada”. Estos Colombianos supuestamente eran señalados de estar involucrados en planes desestabilizadores contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien precisamente hace unas semanas reveló un nuevo plan con participación de presuntos paramilitares.



Yurelis Terán señaló para BLU Radio que la cónsul de Colombia en la ciudad de San Cristóbal, Cecilia Palacio hizo presencia en el lugar y confirmó que aún no hay día de trasladado para la ciudad de Cúcuta.



Insistió que no tienen que comer, y adelantó que si no los trasladan entonces unas diez mujeres viajarán hasta allá, “porque ellos salieron desde Caracas para ir a Cúcuta, no para que los desviaran a San Antonio”.