Tribunal de Cundinamarca estudia tutela contra reforma de equilibrio de poderes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar una tutela radicada en contra de la reforma de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso de la República.



La acción judicial fue radicada el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien argumentó que acudió a la tutela debido a que en el Congreso de la República no resolvieron las recusaciones que él radicó contra varios congresistas que están participando en la aprobación del proyecto legislativo.



"Toda vez que se estima vulnerados los derechos fundamentales derivados de la solicitud de recusación que no fue tramitada adecuadamente por la comisión primera de la cámara toda vez que las recusaciones habían sido presentadas antes del séptimo debate de la reforma de equilibrio de poderes, y después de eso aún no han sido tramitadas", indicó Bustos.



Se espera que en los próximos días el Tribunal tome una decisión.