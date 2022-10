Tribunal del Huila autorizó operación de hidroeléctrica El Quimbo por 6 meses

De acuerdo con el magistrado Rodrigo Aponte Pino, se levantó temporalmente la medida cautelar fijada el 17 de julio de 2015, permitiendo la generación de energía por un lapso de 6 meses en la central hidroeléctrica.



“Con base en la nueva seguridad procesal y los informes que en su momento dieron de la Anla, el Tribunal considera que era prudente permitir la generación de energía durante 6 meses a efectos de observar el comportamiento del agua y le impuso a Emgesa el compromiso de tramitar un proyecto ante las autoridades ambientales que permita oxigenar el agua”, explicó el magistrado.



La medida, de acuerdo con el Tribunal, estará condicionada a garantizar la calidad del agua y mantuvo vigente la solicitud para que se determine la responsabilidad de un posible desacato.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Farc destaca respaldo y las gestiones de Cuba y Noruega para los diálogos de paz, y critica desconfianza de algunos sectores del Gobierno.



-Para este martes fue convocado el Consejo Nacional de Paz, que integran sectores sociales, empresarios, la Iglesia Católica, el congreso y el gobierno, con el fin de mejorar el ambiente de cara los diálogos de paz, sobretodo tras el episodio de Conejo, en La Guajira, que ha generado tensiones en la mesa de conversaciones.



-La Policía y el Ejército establecieron un equipo interdisciplinario para esclarecer quiénes fueron los autores de la emboscada a la patrulla de la policía en inmediaciones del municipio de Villeta, Cundinamarca.



-Desde Barranquilla el senador Efraín Cepeda, miembro de la Comisión de Paz, pidió que no se modifique la fecha del 23 de marzo como límite para la firma del Acuerdo en La Habana.



-Este martes comenzará la discusión dela Ley de Orden Público en el Congreso, con la posibilidad de que haya una nueva modificación del articulito, que autorizaría nuevamente despejes en nuestro país, pese a que en su momento Germán Vargas Lleras, cuando fue ministro del interior del gobierno Santos, lo había reformado para evitar que se repita el fantasma del Caguán.



-Se cumplirá la segunda jornada de la cumbre de generales que está analizando posibles cambios en la institución que permitan enfrentar los recientes escándalos de corrupción y además para pensar en los objetivo del futuro que estarán relacionados con la firma del proceso de paz.



-Se reanuda el juicio de la excontralora Sandra Morelli, quien es señalada por las autoridades de incurrir en detrimento patrimonial por el alquiler de la sede de la entidad que funcionó varios años en un lujoso edificio el sector de El Salitre, ubicado en el centro occidente de la capital del país.



-Por tercera vez le reaparecieron los síntomas de Ébola de la enfermera escocesa que ha estado dos veces al borde la muerte tras haber contraído la enfermedad en Sierra Leona.



-Más de 100 mil migrantes y refugiados llegaron a Europa a través del Mediterráneo en lo que va de este 2016, de acuerdo al último reporte de la Organización Internacional para las Migraciones.



-Sigue el escándalo por el conductor de Uber en EEUU que mató a 6 personas mientras recogía pasajeros. Quieren poner en los carros un botón de pánico como ya sucede con Uber en India.



-El presidente Barack Obama dará a conocer cuál es su plan con relación a la prisión de Guantánamo, ubicada en Cuba, luego de que el Congreso de Estados Unidos prohibiera su cierre. El jefe de estado norteamericano espera llegar con planes concretos a la visita que realizará a la isla en el mes de marzo, donde se reunirá con el presidente Raúl Castro.



-Un grupo de 25 eurodiputados noruegos de izquierda, firmaron una carta en la cual le piden al presidente Juan Manuel Santos que adopte medidas especiales de protección para la periodista Claudia Julieta Duque, quien fue declarada víctima de las persecuciones y seguimientos ilegales del DAS.



-La Organización Mundial de la Salud reveló hoy que el 20 por ciento de los niños en el Africa no tienen acceso a las vacunas básicas y le hizo un llamado a los mandatarios africanos para que le den prioridad a los esquemas para proteger a los menores de enfermedades como el sarampión, la rubeola y el tétano, las cuales prácticamente están extintas en el resto del mundo.



-Blu Radio se metió en el fondo del drama de los campesinos del sur de Bolívar que han sido víctimas de desplazamiento, esta vez no por la violencia, sino por la sed y el hambre que deja la fuerte sequía.



-Las autoridades en Manizales advirtieron que no acatarán la alerta roja que decretó el IDEAM en esa zona del país, por el aumento de las lluvias, porque consideran que la cantidad de agua que ha caído en la capital caldense aún no lo amerita.



-Un fallo judicial en primera instancia declaró nulo el cobro de la valorización en la ciudad de Bucaramanga.