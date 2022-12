Tribunal ordena a Uribe retractarse de declaraciones contra Daniel Samper

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al senador Álvaro Uribe Vélez rectificar en un término de 48 horas sus declaraciones contra del periodista Daniel Samper Ospina al señalarlo de ser un "violador de niños".

La decisión fue adoptada por parte del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras, quien afirmó que en este hecho se presentó una vulneración a sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y a la rectificación.

"Se resolvió conceder el amparo constitucional invocado por Daniel Samper, respecto a sus derechos del buen nombre, honra y rectificación, se ordena al Senador Álvaro Uribe Vélez que dentro de las 48 horas siguientes emita una retractación", señala la decisión.

Además ordenó al congresista retractarse en el mismo medio en que hizo el pronunciamiento al considerar que no tenía pruebas, "los señalamientos del hoy senador no se basan en evidencias disponibles, por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".

La decisión es de inmediato cumplimiento, aunque existe el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes cercanas al senador Álvaro Uribe manifestaron a este medio que le solicitarán cumpla la acción judicial y evitar un desacato por el que podría ser detenido.

Así mismo la Judicatura hizo un llamado a “los dirigentes políticos, con investidura o sin ella, y a los periodistas de información y de opinión, para que hagan un uso responsable del lenguaje”, según el documento de la decisión.

“No es sano para la sociedad que continúe o se extienda esa dinámica donde la verdad de los hechos solo es revelada después de haberse infligido un daño con inexactitudes o falacias previas, porque muchas veces las palabras son arquetipos de las cosas, y es abusivo tratar de crear estereotipos falsos que desembocan en tragedias nacionales”, agrega el documento.

