Triste y folclórico que Santos sea ratón con Farc y león con procurador: Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, arremetió a través de la cuenta en Twitter del Ministerio Público en contra del presidente Juan Manuel Santos, luego de que el jefe de Estado, en entrevista con Noticias Caracol, le pidiera “dedicarse a su trabajo y no se dedique a lo que estamos viendo, que realmente es un espectáculo bastante triste y folclórico para un país”.

Ordóñez se refirió a la propuesta del presidente Santos de llevar a cabo un “desescalamiento verbal” contra la guerrilla de las Farc.

4. Lo #TristeyFolclórico es que mientras FARC matan soldados, @JuanManSantos asegura que hay que ser "amables" con los asesinos: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

Además, el jefe del Ministerio Público criticó que el mandatario de los colombianos permitiera que el cese al fuego decretado por las Farc solo comience el próximo lunes 20 de julio.

6. #TristeyFolclórico es que FARC anuncian matar soldados hasta el 20 de julio y @JuanManSantos celebra ello como gran resultado: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

Estos son todos los trinos que envió Alejandro Ordóñez desde la cuenta de Twitter de la Procuraduría:

1. #TristeyFolclórico es que el presidente @JuanManSantos sugiera que las FARC son pobres: no tienen cuentas ni riqueza ilícita: Procurador. — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

2. #TristeyFolclórico es que @JuanManSantos diga que no habrá impunidad para las FARC al tiempo que dice que no habrá cárcel para cabecillas — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

3. Lo #TristeyFolclórico es que las FARC instalen minas y presidente @JuanManSantos envíe a soldados a que mueran en labores de desminado. — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

5. #TristeyFolclórico es que FARC colocan bombas y trafican, pero @JuanManSantos califica como "violencia verbal" llamarlas narcoterroristas — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

7. #TristeyFolclórico es que @JuanManSantos es un ratón con las FARC y sus crímenes, pero todo un león con el procurador y la Procuraduría. — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

8. #TristeyFolclórico es que @JuanManSantos no responde sobre intención de sacar al procurador y le exige "que no se meta" en el proceso. — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





9. Señor presidente @JuanManSantos: ¿"Hacer política" es pedir que no haya impunidad para las FARC?: Procurador Alejandro Ordóñez — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





10. @JuanManSantos ¿"Hacer política" es pedir que responsables de crímenes de guerra paguen con penas privativas de la libertad?: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

11. Presidente @JuanManSantos, ¿"hacer política" es pedir que no se suspendan fumigaciones para que Colombia no nade en coca?: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





12. Presidente @JuanManSantos, ¿"hacer política" es advertir que cese bilateral antes de acuerdo es claudicación del Estado?: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

13. Señor presidente @JuanManSantos: ¿"Hacer política" es pedir la firma de un acuerdo de paz razonable, sin impunidad?: Procurador Ordóñez — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





14. Señor presidente @JuanManSantos, ¿"hacer política" es pedir que la verdad no sea negociada?: Procurador Alejandro Ordóñez — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





15. @JuanManSantos ¿"Hacer política" es pedir que no se deseche Marco Jurídico para la Paz como en la práctica se está haciendo?: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015





16. Presidente @JuanManSantos, ¿"hacer política" es cumplir mis deberes constitucionales como representante de la sociedad?: Procurador — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) July 16, 2015

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Farc atacan en Cauca, Nariño y Antioquia. Está cerrada la vía entre Medellín y la Costa Atlántica por un atentado en el norte del departamento.



-Está paralizado el tránsito entre Cali y Popayán, en la vía Panamericana, por otro atentado terrorista.



-En Nariño hay operativos para dar con el paradero de los guerrilleros que atentaron nuevamente contra el oleoducto Transandino.



-La Interpol capturó en Santiago de Chile a un colombiano, identificado con el alias de “mundo malo” señalado de ser aliado de la Oficina de Envigado.



-Hay caos en la movilidad en la ciudad de Cali, luego de que los trabajadores de la operadora Unimetro iniciaran un paro, lo que genera que el 20 por ciento de los buses del MIO no estén prestando el servicio. Los trabajadores reclaman supuestos incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones sociales.



-Hay conmoción en Montería tras el asesinato del sacerdote Alfonso León Pereira, ex alcalde de la capital cordobesa, quien de acuerdo a la versión de las autoridades fue atacado con arma blanca por parte de un indigente que intentaba robar la parroquia del barrio Sucre. Los habitantes de esa zona de Montería intentaron linchar al agresor pero la Policía llegó al lugar e intervino.



-Delincuentes se robaron esta madrugada una camioneta de gama baja, de propiedad de un grupo de recicladores que había ahorrado durante más de nueve años para adquirir el vehículo y así facilitar su labor. Los hechos ocurrieron en el nororiente de Bogotá, donde las autoridades ya desplegaron un operativo para tratar de dar con el vehículo y con los delincuentes.



-Este jueves se realizará el interrogatorio al que fue citado el excomandante del Ejército, el general en retiro, Mario Montoya, en medio de una nueva etapa de investigaciones que inició la Fiscalía por los llamados “falsos positivos”.



-El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés en los mínimos históricos del 0.05 por ciento, con el objetivo de impulsar la actividad económica en los países de la zona Euro.



-En el transcurso de las próximas horas será presentada ante un juzgado la mujer colombiana que fue detenida en España tras haber abandonado a su bebé de tan solo días de nacido en un basurero. El hecho está generando conmoción en el país ibérico, donde no son comunes este tipo de casos.



-El Eurogrupo aprobó un primer préstamo de 7 mil millones de Euros, para que Grecia pueda hacer frente a sus obligaciones financieras más urgentes.



-La Policía Metropolitana de Bogotá ya algunos videos que les ayudarán a identificar a las cuatro personas que esta madrugada intentaron arrancar un cajero automático, utilizando un bus del SITP.



-Una mujer murió tras ser atropellada por un bus del SITP en una estación de gasolina.