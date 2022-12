Trucos científicos para besar bien

El primer beso es muy importante porque se puede convertir en el inicio de algo bueno o simplemente en la señal de una catástrofe.

La sexóloga Nuria Jorba asegura que “besar es muy importante” y agrega que “es el primer contacto íntimo que tenemos con la otra persona”. Pero hay que saber por qué los besos son tan significativos.

El beso es una primera señal para reconocer si alguien puede ser una buena pareja. Una investigación recopilada en el libro “The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us” (La ciencia de besarse: Lo que nuestros labios nos dicen), muestra que los sentidos implicados al momento de dar un beso (olfativo y táctil) podrían despertar mecanismos inconscientes que nos lleven a decidir si debemos continuar o no con esa persona.

Adicionalmente, hay parámetros que definen lo que es un buen beso de acuerdo al sexo. Por ejemplo y según un estudio, las mujeres prefieren los aromas de hombres que tengan un código genético similar al suyo. El beso les habla de la actitud de su pareja, de su sensualidad, incluso en cosas como los dientes de la pareja y la higiene.

Para los hombres el beso es un prólogo para el sexo. “A veces es mejor disfrutar del erotismo y dejar crecer el deseo del beso” sin tener que llegar al sexo, agrega Jorba.

El beso es trascendente en una relación y es tanto así, que la sexóloga asegura que “el beso es lo primero que se pierde en una pareja y es un síntoma muy importante de la disminución de la pasión”.

En cuanto a consejos para besar bien, el autor William Cane llevó a cabo distintas encuestas a hombres y mujeres para descubrir cómo les gusta ser besados. Los consejos los publicó en su libro El Arte de Besar.

- Para ellos: lo principal es no meter la lengua hasta la garganta. Aunque esta fue la principal queja entre las mujeres encuestadas, también se desveló que prefieren que las dejen respirar y no las sofoquen. Además, lo mejor es intentar acompasarse a su ritmo y no ser agresivo. Por último, es fundamental mantener una buena higiene dental.

- Para ellas: los hombres prefieren los besos más ‘mojados’ y con más acción en la lengua, por lo que recomiendan que abran más la boca. Además, les gusta que las mujeres lleven la iniciativa y sean un poco más agresivas y activas con la lengua.