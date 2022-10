Turismo sexual infantil en Cartagena, una dolorosa realidad y no un estigma

No hay estadísticas oficiales, pero lo cierto es que el turismo sexual infantil es una dolorosa realidad y no un estigma. Así lo testimonian las autoridades, las víctimas y las Organizaciones No Gubernamentales, empeñadas en erradicar esta práctica.

La psicóloga Andrea Marina Salcedo cree hay una rentable industria en la explotación sexual de los menores de edad, especialmente porque los turistas extranjeros pagan entre 200 y 500 mil pesos por sostener una relación con un niño o niña. En algunos casos, los padres de los menores son los mayores beneficiarios.

La Policía de Infancia y Adolescencia adelanta campañas contra este flagelo, pero es tan compleja la red de explotadores, servidores turísticos y proxenetas que la actividad parece en franco crecimiento.

En materia de penalizaciones, un caso emblemático es el del italiano Paolo Pravisani, que fue condenado a 15 años de prisión por abuso contra un menor. Sin embargo, expertos consideran que se tiene que enfatizar en políticas de prevención.