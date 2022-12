Uber no ha hecho nada: usuaria que denuncia abuso y robo de conductor

La joven Mariluz Arenas denunció que el pasado viernes, 11 de enero, un conductor de Uber la robó y, además, la tocó abusivamente cuando la intentaba ayudar para bajarse del vehículo.



“Decidí hacerme en la parte de atrás porque estaba algo cansada. Cuando me iba a bajar del carro lo que él hace es lanzarse y me agrede. (…) Él se abalanza sobre mí, a lo que yo respondo que no. Me defiendo, finalmente logro empujarlo, cuando salgo del carro me caigo, lo que hace es tomarme por las piernas, me arrastra, me hiere el rostro y él se lleva todas mis pertenencias”, relató en entrevista con BLU Radio.

La joven denunció que Uber no ha hecho nada para ayudar a esclarecer el hecho, pese a que la empresa ya se pronunció y manifestó que suspendió al conductor.

“Uber no ha tomado las medidas pertinentes del caso y creo que contratan a cualquier persona. Esa persona solo llevaba dos meses en el servicio. Ellos únicamente me contactaron vía mail”, expresó.

La mujer denunció que esta persona tiene dos nombres asociada a su cédula y que incluso en la plataforma solo aparece como “Arley”.

“Eso es escandaloso porque Uber, como plataforma de servicio al usuario, únicamente tenga un nombre de perfil, sin saber que es real, sin saber si coincide. Por su número de perfil de Facebook aparece con otro nombre”, manifestó.



