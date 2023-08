Análisis: aciertos y desaciertos del Gobierno Petro en su primer año

El presidente Gustavo Petro cumple un año de mandato, en este tiempo ha impulsado una serie de iniciativas en temas como la paz y la seguridad, la economía, el medioambiente. En Blu Radio consultamos a un grupo de expertos para conocer cuáles son los aciertos y desaciertos o desafíos del gobierno Petro en algunas de sus políticas.

“El principal acierto del gobierno Petro, lo han reconocido muchos analistas y economistas, ha sido el manejo de la economía; Colombia está en un buen momento estamos bajando la inflación y estamos bajando también el desempleo, si continuamos por esa vía el gobierno va a cosechar más frutos tanto en popularidad como en la recuperación de acuerdos políticos”, señaló Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares.

En esta materia el gobierno también ha enfrentado algunos desafíos, que para algunos expertos tienen que ver con la agenda legislativa.

“Debido a la ausencia de una coalición firme de gobierno, menos mal la coyuntura económica nacional e internacional tiende a ser favorable y vienen momentos críticos con la reforma pensional así como con la reforma laboral cuyos contenidos generan muchas controversias”, señala Remi Stellian, docente de la facultad de Economía en la Universidad Javeriana.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro ha impulsado además una política de paz total y un enfoque de seguridad humana, frente a estos temas los expertos también hicieron un análisis.

“Las cifras de violencia, especialmente en asesinatos de líderes y lideresas sociales, en la comisión de masacres, en los confinamientos y sobre todo en categorías que hacen ver que los grupos armados tienen muchísimo control del territorio hacen que la esperanza en la paz total sea menor para la población colombiana”, aseguró la subdirectora de la Fundación Pares frente a este tema.

“Los principales aportes del presidente Petro en materia de paz y seguridad están en reivindicar la paz como un elemento fundamental de la política nacional y tratar de darle un enfoque a la seguridad que estuviera articulado con esa visión de la paz, que pudiera llegar realmente a los territorios”, expresó Fernando Roja, experto en seguridad.

Publicidad

A nivel nacional pero también a nivel internacional el presidente Petro ha hecho propuestas relacionadas al medioambiente, insistiendo, entre otras cosas, en un cambio en todo el mundo, para preservar el planeta, que tiene que ver con “descarbonizar la economía”.

“En ambiente el presidente Petro es hoy en día uno de los mandatarios con un mayor reconocimiento en el mundo en la lucha contra el cambio climático, sus promesas de transición energética son bien recibidas especialmente por parte de los países desarrollados y la comunidad internacional, sin embargo, le ha faltado comunicar mucho mejor los beneficios y las ventajas de que Colombia inicie este proceso de transición energética”, señaló Laura Bonilla desde la Fundación Pares.

Pero también hay otros temas en los que los expertos consideran aún faltan avances.

“Por un lado está la crisis del mercurio, Colombia es el primer país emisor de mercurio per cápita del planeta por encima de China, por encima de Indonesia y no hay claridad frente a este asunto. Segundo el manejo del deterioro de la calidad del aire como un asunto de política pública, vemos como diferentes ciudades del país cada vez más número de días con valores de calidad del aire que no corresponden a los valores del estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud”, señaló el docente ambiental Camilo Prieto.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro ha participado en varios encuentros internacionales, especialmente en Europa, y decidió restablecer relaciones con Venezuela.

“El gran acierto fue la apertura con Venezuela que se suma al manejo de relaciones con Estados Unidos y sobre todo, algo que es muy importante, y es haber puesto el fracaso de la guerra contra las drogas en los debates internacionales”, señaló Laura Bonilla, Subdirectora de la Fundación Pares.

Manuel González, docente de la Facultad de Ciencias Políticas en la Javeriana, explica que uno de los temas en los que hay algunos dificultades es en “los recientes conflictos o diplomacia de micrófono que ha tenido el presidente Petro con los gobiernos de El Salvador y de Perú y una posición muy ambigua frente al conflicto de Ucrania”.

Publicidad

Finalmente se le preguntó a los expertos por las medidas sociales implementadas por el presidente Gustavo Petro.

“El gran lunar que se conecta con la política social es la capacidad de gestión del gobierno, la ejecución no tiene las mejores cifras y hay sectores que definitivamente con un manejo más eficiente podrían estar haciéndolo mucho mejor”, explicó la subdirectora de la Fundación Pares.

Por su parte Manuel González, docente de la Facultad de Ciencias Políticas en la Javeriana, asegura que “en términos de la agenda social el acierto principal ha sido la aprobación del proyecto de acto legislativo relacionado con el campesinado como sujeto de derechos”.