Primer año del Gobierno Petro deja más dudas que certezas en Santander

Luego de un año de Gobierno del Presidente Gustavo Petro lo cierto es que en Santander algunos líderes le reconocen varias iniciativas positivas pero en general no le va muy bien en el balance que hacen diferentes sectores de la región, como por ejemplo en materia política, de medio ambiente, economía, comercio, aunque al parecer todo indica que en educación si ha logrado generar buenas sensaciones. A pesar de eso los cumplimientos del presidente siguen en la memoria de muchas personas, tanto así que algunos dirigentes le reprochan el que no haya visitado la capital de Santander de manera oficial en sus primeros doce meses al frente de la nación.

Panorama general

Para Julio Acelas, analista político e historiador “los niveles de gestión a un año son prácticamente irrisorios, hay una expectativa porque quedaron algunos proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo como por ejemplo la Petar del río de Oro, la descontaminación del río Suratá, por efecto de la minería ilegal, pero eso es ahí en el papel. Los primeros ministros prometieron el oro y el moro en temas de transporte y solucionar el tema de la vía Curos, Málaga y eso se quedó en el papel”.

En ese mismo sentido para el ex concejal de Bucaramanga Carlos Parra la lectura es un poco parecida porque señala que “En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron varias cosas para Santander, como la Petar, entre otros compromisos, pero en materia de corrupción ha sido claro que ha decepcionado a mucha gente y más en Santander que se trata de un departamento tan atento a ese tema”.

Para el diputado de Santander Ferley Sierra “se trata de un rostro diferente, pero con las mismas prácticas, el mismo clientelismo, los mismos favores políticos, solamente que ahora se les paga a personas diferentes, los mismos escándalos de corrupción por financiamiento de campañas por dineros del narcotráfico y gobernado con corruptos, claro diferentes a los que habían antes, pero al fin y al cabo las mismas prácticas de todo”.

Páramo de Santurbán

En materia del páramo de Santurbán el presidente Gustavo Petro en su campaña firmó un pacto para proteger el agua sin embargo en esta materia y sobre a la delimitación del páramo de Santurbán hay versiones encontradas.

Para Mayerly López integrante del comité de Defensa del Páramo de Santurbán es importante reconocer la intención de diálogo que, en este tema, ha establecido el gobierno y su Ministerio de Ambiente con la ciudadanía, aunque se deben adelantar las acciones jurídicas para que se pueda proteger la estrella fluvial de Santurbán de las actividades de mega minería, acciones que deben estar sustentadas por estudios técnicos como los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que los gobiernos anteriores se negaron a realizar”.

Por su parte Invonne González, directora del Comité de Veeduría Dignidad Minera considera que “el Gobierno en su primer año con respecto a Santurbán le ha dejado incertidumbre, desconfianza, retroceso, ya que el Ministerio de Ambiente ha querido invalidar lo adelantando en gobiernos anteriores para acomodar a capricho y anteponiendo lo político ante lo técnico, lo que se ve reflejado en pobreza, en el aumento del conflicto socio ambiental y que a su vez también se ve reflejado en el aumento de la contaminación de las fuentes hídricas como el río Suratá.

Economía y comerciantes

Para la doctora Isabel Rincón década nacional de administración y economía de la Universidad de Santander, UDES, “este Gobierno se rajó ya que no tiene ningún tipo de avance en materia del PIB, de la inflación, la gasolina, los empresarios tienen incertidumbre y hay pocas inversiones, venimos de una Reforma Tributaria, una Reforma Laboral que se cayó y se va volver a presentar, muchas reformas en un año. Y en cuanto al empleo ha disminuido pero las personas que no consiguen trabajo crean sus propios trabajos, pero no es empleo formal, yo creo que el Gobierno de Petro se ha rajado en temas económicos, en las expectativas y seguimos en la incertidumbre empresarial y financiera del país.

Por su parte Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander, “El comercio creció en el primer trimestre sólo un 1,5% y en el primer semestre menos del 1,3%. El comercio está buscando mayores factores de reactivación pero algo que vemos con mayor preocupación son las reformas, puntualmente la Reforma Laboral que generaría unos incrementos en los costos hasta del 36% y por eso lo que se debe buscar es una línea de diálogo con el sector empresarial, priorizar en las situaciones de orden público, particularmente en las vías desde y hacia el departamento de Santander y, priorizar en los doce proyectos de infraestructura más importantes de la región que serían los principales retos para este año que inicia, hacia delante”.

Educación

Para la senadora santandereana Sandra Jaimes Cruz el gGobierno del presidente Gustavo Petro ha dejado varios avances en materia de educación no solo para Santander sino para todo el país como por ejemplo “la apuesta por establecer la educación como derecho fundamental desde los cero años hasta la educación superior, así mismo una ampliación importante en la cobertura educativa en el nivel de educación superior. El lanzamiento y fortalecimiento del nuevo Programa de Alimentación Escolar PAE, denominado PAE más el cual será operado por la Juntas de Acción Comunal. También se puede decir que la cobertura educativa aumentó a nivel nacional en un 24% beneficiando con ello el departamento de Santander. Se entregaron más de 25 mil becas para formación docente beneficiando a muchos docentes de esta región”.