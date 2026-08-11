Un año sin Miguel Uribe Turbay: familiares y dirigentes políticos recordaron su vida y legado

En una sentida ceremonia en la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá, familiares, amigos, congresistas y dirigentes políticos conmemoraron este martes un año de la muerte del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Durante la Eucaristía, monseñor Sergio Raúl Pulido destacó la vida de servicio de Miguel Uribe.

“Estamos aquí para dar gracias por una vida empleada al servicio y para pedirle a Dios que reciba a su hijo querido y fiel en la plenitud de su amor, de su misericordia. Porque una sociedad madura sabe reconocer el servicio incluso cuando no comparte todas las ideas”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo a cargo de Emilia Acosta, una de las hijas de María Claudia Tarazona, quien recordó la relación que construyó Miguel Uribe con ella y sus hermanas y agradeció que las hubiera acogido como sus propias hijas.



“Nos amaste intensamente desde el principio. Sé que no fue fácil, pues éramos tres niñas chiquitas apegadas a su mamá. Aun así lo hiciste, te quedaste, nos elegiste. Tuviste una generosidad inmensa, nos cuidaste como si fuéramos tuyas”, aseguró.

Miguel Uribe Turbay fue enterrado: así lo despidió Colombia Foto: AFP

Por su parte, María Claudia Tarazona pronunció un sentido discurso en el que recordó el momento en que, hace exactamente un año, recibió la noticia de la muerte de su esposo y habló de lo que ha significado atravesar este primer año sin él.

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“Después de un año de haber sobrevivido a la muerte de Miguel, puedo mirar hacia atrás y, por la calma que me da la suave brisa con la que en medio de la tormenta Dios decide abrazarme, logro ver la luz en medio de tanto dolor”, dijo.

A la ceremonia también asistió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recordó la trayectoria política de Miguel Uribe, destacó su trabajo en el Congreso y aseguró que tenía las condiciones para llegar a la Presidencia de la República.

“Líderes como Miguel son excepcionales. Estudiaba, era un líder de opinión del Congreso de la República, sincero, y, al mismo tiempo, un gran organizador político. (…) Hace mucha falta Miguel Uribe. Líderes como él son, nacen muy de vez en cuando”, agregó.

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También estuvieron presentes los senadores del partido Centro Democrático, Juan Espinal, Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta, María Clara Posada, el senador Jota Pe Hernández y las exsenadoras Paloma Valencia y María Del Rosario Guerra, además de otros dirigentes políticos, familiares y personas cercanas a Miguel Uribe.

Los actos conmemorativos continuaron durante la tarde con una segunda misa convocada por su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, y otros integrantes de la familia.