Un "impostor" resultó ser el intérprete para sordos en el funeral de Mandela

La ceremonia de homenaje a Nelson Mandela dejó indignados a los sordomudos de Sudáfrica que el miércoles denunciaron al intérprete de los discursos como un impostor, ignorante del lenguaje de signos. (Vea el video aquí)

"Es un impostor", dijo el director de desarrollo para el lenguaje de signos de Ciudad del Cabo. "La comunidad de sordos de Sudáfrica está ofendida", declaró por su parte Delphin Hlungwane, intérprete oficial de la Federación de Sordos de Sudáfrica.

"Gesticulaba y movía sus manos en todos los sentidos. No tenía ninguna gramática, no utilizaba ninguna estructura, no conocía ninguna regla de la lengua", dijo Hlungwane.

"No tradujo nada, ninguna de sus gesticulaciones tenía sentido", agregó Hlungwane.

"Los sordos de Sudáfrica no lo conocen y los intérpretes tampoco", insistió Hlungwane, que aclaró que hasta el martes pasado ese intérprete nunca había trabajado para ningún canal de televisión.

"No sabemos nada de él, ni siquiera su nombre. Apareció en esta ocasión, no sabemos cómo", comentó Hlungwane.

El caso del falso intérprete provocó polémica en Sudáfrica y numerosos interrogantes.

Con AFP