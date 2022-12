Una Comisión Asesora de Paz no es garantía de nada: Óscar Iván Zuluaga

Asesora de Paz propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos, explicando que no garantizaría que sea un proceso de paz sin impunidad.



“Una comisión como la que plantea el Gobierno no garantiza que estas propuestas y estos planteamientos realmente tengan el debate, la importancia y la trascendencia que para nosotros sí debería tener”, explicó Zuluaga.



Según Zuluaga, también está de acuerdo con la idea de extender las conversaciones de paz indefinidamente.



“Es un propuesta interesante la que hace el (ex) presidente Uribe en la carta, el tema de extender lo que sea necesario en el tiempo las conversaciones, además de su propuesta de una zona de concertación donde se verifique el cumplimiento del cese al fuego”, dijo el excandidato presidencial.



“Todos queremos la paz y por eso creemos que el proceso de paz debe prolongarse”, agregó.



Finalmente, Óscar Iván Zuluaga dijo que la carta que le envió el expresidente Uribe al procurador Alejandro Ordóñez de rechazar hacer parte de la comisión asesora de paz “muestra la naturaleza del Centro Democrático de querer buscar la paz pero bajo unas premisas que siempre hemos defendido como partido”.