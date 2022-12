¡Una muralla! Carlos Sánchez, figura de Colombia en triunfo ante Brasil

El centrocampista colombiano Carlos Sánchez, uno de los jugadores más destacados de la victoria 1-0 ante Brasil este miércoles, recalcó que su equipo nunca dejó de creer en su potencial pese a la inesperada derrota ante Venezuela en su debut en el Grupo C de la Copa América-2015.



"Nosotros nunca dejamos de creer en nuestras capacidades (...) nunca perdimos la confianza ni la fe", dijo Sánchez al término del juego, disputado en el estadio Monumental de Santiago. (Lea también: Después de 24 años Colombia le gana a Brasil )



"Esta es la recompensa a tanto esfuerzo y sacrificio. Hemos jugado contra una gran selección", afirmó el jugador del Aston Villa inglés, de 29 años.



Con el solitario gol del defensa Jeison Murillo en el minuto 36 Colombia se impuso a un pobre Brasil, sumó sus primeros tres puntos y recuperó sus opciones de clasificar a los cuartos de final de la Copa América por el Grupo C. (Lea también: Copa América: 15 datos que debe saber sobre el partido Brasil vs Colombia )



Para 'La Roca' Sánchez, la clave del triunfo fue la unión y el compañerismo del plantel dirigido por José Pékerman.



"En todo momento fuimos un bloque. Trabajamos el uno para el otro. Sabíamos que Brasil, con todos esos jugadores, son un equipo muy peligrosos", señaló. (Lea también: “Cuando perdemos no está todo mal”: Dunga, DT de Brasil )



"Conseguimos un resultado positivo que nos da chances para clasificar", se felicitó el centrocampista de Colombia, que se jugará el pase en la última jornada ante Perú, el domingo en Temuco (sur).



AFP