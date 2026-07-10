Universidades advierten riesgo para la democracia por rechazo a resultados electorales

Las universidades que integran la iniciativa Cuidar la Democracia expresaron su preocupación por las recientes declaraciones del presidente saliente y de algunos integrantes de su partido en las que desconocen el resultado de las elecciones presidenciales, y advirtieron que ese tipo de posturas debilita los principios sobre los que se sostiene la democracia.

En un comunicado, las instituciones señalaron que el respeto a las reglas constitucionales que rigen la contienda electoral y la transición del poder "no admite excepciones", sin importar quién resulte elegido. En ese sentido, recordaron que la Constitución establece los procedimientos para la elección del presidente y los mecanismos legales para tramitar cualquier reclamación sobre los resultados.

Las universidades señalaron que, conforme a esas disposiciones, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030 a Abelardo De La Espriella.

Asimismo, afirmaron que desconocer los resultados sin presentar pruebas ni acudir a las instancias previstas por la ley constituye una actuación que se aparta del orden constitucional



"Esta conducta se sale del cauce constitucional y legal y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que hacen posible la alternancia pacífica en el poder", señala el pronunciamiento.

Las instituciones también recordaron que todos los servidores públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, un deber que, indicaron, debe ser ejemplificado por el presidente de la República y los altos funcionarios del Estado.

Finalmente, las universidades reiteraron que continuarán promoviendo espacios de análisis y producción de evidencia sobre el estado de la democracia en Colombia, con el propósito de fortalecer el respeto por las instituciones y la convivencia entre distintas visiones políticas.