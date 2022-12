UNP reconoce emergencia por falta de carros blindados para proteger candidatos

Durante un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, donde se discutió sobre la violencia política en el país, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, aseguró que en este momento 1.533 candidatos están protegidos.

Sin embargo, expuso el que sería un gran escollo de esa institución para avanzar en la protección de los candidatos para las elecciones de octubre.

La entidad no tendría el personal suficiente para dicha tarea, ni tampoco el parque automotor blindado requerido.

"Tenemos más de 4.000 vehículos rodando y, en este momento, tenemos una emergencia porque no hay vehículos blindados en el país", dijo el funcionario.

González explicó que solo entre el fin de semana y hoy recibió 591 solicitudes de protección. En el caso del Partido Farc, le manifestaron que debían " implementar las 308 medidas de protección para los 308 candidatos y sus coaliciones".

Durante el debate, el senador Mauricio Amín no se mostró satisfecho con las explicaciones dadas por Pablo Elías González y pidió una acción más propositiva del funcionario.

"Escuchamos a la pobre viejecita de la UNP. No tenemos plata, no tenemos la capacidad, no tenemos cómo defender a tantos candidatos", dijo el senador, al criticar al director de esa entidad.

Pero Amín fue más allá al pedirle su salida del cargo.

"Si no lo puede hacer bien, renuncie y deje que otro venga a hacerlo mejor que usted", agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió las acciones que han tomado las autoridades para defender a los candidatos.

Durante el mismo debate, el director de la UNP sostuvo que los mismos escoltas han sido víctimas de violencia en algunos territorios, sin precisar si los ataques han sido sobre los esquemas de candidatos o de otro tipo de protegidos.

