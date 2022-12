Uribe advierte de supuesta medida de aseguramiento tras llamado a indagatoria

El expresidente insistió a través de Twitter en la participación de agencias extranjeras en las grabaciones que sustentan el proceso.

Tras anunciar su renuncia a la curul que actualmente ocupa en el Senado de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló a través de Twitter que la indagatoria a la que lo citó la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta manipulación de testigos tendría una “implícita medida de aseguramiento”, es decir, la supuesta intención de capturarlo.

“Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento”, publicó Uribe.

Además, el aún senador insistió en que las grabaciones que hacen parte del proceso en su contra y que sustentarían la reciente decisión de la Corte, “las hizo la agencia británica MI6 amigos de Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”.

Y es que el alto tribunal tiene decenas de horas de grabaciones que fueron ordenadas por tras la denuncia entablada por Uribe contra el senador Iván Cepeda por, supuestamente, estar pagando testigos falsos para que lo vincularan con grupos paramilitares, situación que terminó absolviendo a Cepeda e iniciando un proceso por esa conducta a Uribe.

Adicionalmente, existen varias conversaciones grabadas en cárceles del país, en las cuales la Corte intenta descifrar supuestas presiones y el ofrecimiento de dádivas a testigos clave para que cambiaran su testimonio y, supuestamente, favorecer al jefe de la bancada del Centro Democrático.

El exmandatario ha restringido su pronunciamiento a las publicaciones en redes sociales, donde ha ido cuestionando otros temas como la filtración de las pruebas de este caso.

En las próximas horas su carta de renuncia llegaría a la Secretaría General del Senado para que sea sometida posteriormente a votación en la Plenaria de esa corporación.

No he tenido contacto Monsalve: Álvaro Prada

El representante Álvaro Hernán Prada dijo que tiene pruebas para demostrar su inocencia tras conocer parte de los argumentos de la Corte Suprema en este llamado a indagatoria por presunta manipulación de testigos.

El congresista, quien dijo que no va a renunciar a su cargo, señaló que no tuvo algún contacto en la cárcel con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para cometer algún delito.

"No he tenido ningún contacto, nunca, ni telefónica ni presencial con ese señor", aseguró Prada.

De igual forma insistió que estos hechos que lo involucran en la investigación penal, hacen parte de un plan criminal en su contra y del expresidente Álvaro Uribe.

Evidenció algunas irregularidades de procedimiento por parte de la Corte y no descartó interponer algún recurso contra la decisión de la Corte porque según él, de que debió gata tizarse la segunda instancia