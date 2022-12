Uribe continúa pelea contra Santos después de reelección. Escuche el debate

Tras la segunda vuelta, Álvaro Uribe se convirtió en el jefe oficial de la oposición, más aún ante el fuerte discurso que dirigió al Presidente Juan Manuel Santos , acusándolo de haber abusado del Estado para ganar las elecciones.

Los panelistas de Mañanas BLU analizaron el discurso del exmandatario y los retos que debe afrontar el presidente reelecto.

Héctor Riveros afirmó que el llamado que hizo el expresidente a la necesidad de cambiar el sistema electoral del país, se refería al tema de los gastos de las campañas y a una serie de acusaciones que venía haciendo Uribe desde que Juan Manuel Santos comenzó a repuntar en las encuestas.

“Uribe se quedó como una voz aislada que contrasta con el discurso de Óscar Iván Zuluaga porque fue relativamente generoso con el presidente Santos. Lo felicitó y reconoció rápidamente el triunfo. Ni siquiera utilizó la palabra oposición y pareciera que ese sector estaría dispuesto a oír un llamado de Santos a la unidad”, agregó Riveros.

Por su parte, Nicolás Uribe habló sobre la relección y dijo que el segundo mandato que está a punto de arrancar, va a traer desgaste y las dificultades u oportunidades que puede traer una colación amplia de sectores políticos. Respecto al discurso del expresidente, manifestó que está claro que los congresistas del Centro Democrático acogerán el discurso de Uribe como su ruta de acción.

“Dentro del discurso está la intención de querer reeditar las dificultades por las que pasó el segundo mandato del Presidente Uribe, en donde los temas no fueron centrados en disputas ideológicas sobre políticas estatales sino más bien temas de corrupción, chuzadas y falsos positivos. Lo de ayer es un poco buscar la manera de hacer una oposición que vaya mucho más allá de los temas ideológicos, que se concentra en los vicios de la democracia”, añadió.

El senador Juan Lozano afirmó que efectivamente esa votación de 7 millones de votos es una votación que lideró y encarnó Álvaro Uribe.

“Parte de los reparos que hizo el ex presidente Uribe ayer son reparos que tienen que ver con lo que había sostenido a lo largo de la campaña. Oscar Iván Zuluaga aceptó esas reglas. Sabiendo que esos reparos existían podía retirar su candidatura si sentía que no tenía garantías pero no lo hizo y su único camino era aceptar la derrota “, dijo el senador.