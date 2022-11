Uribe era extremamente hábil, muy creyente en los paramilitares: Myles Frechette

Publicidad



En diálogo con el diario El Espectador Myles Frechette, embajador de Estados Unidos en Colombia durante el proceso 8.000, habló sobre el “chantaje” al que estaría sometido el presidente Juan Manuel Santos por parte de militares agrupados en ACORE y se refirió en duros términos al expresidente Álvaro Uribe y el desarme de paramilitares en su gobierno, que calificó de “completamente chimbo”.



En conversación con el periodista Jorge Gómez Pinilla en Estados Unidos, Frechette habló sobre su posición frente a las políticas del gobierno Uribe y la creación de las Convivir en Antioquia:



“Yo le dije: ‘mire, eso de las Convivir no nos convence’. Él me dijo ‘es que no van a cargar armas. Serán personas de la región que estarán vigilando los bosques e informarán por radio que hay personas desconocidas en esos lugares’. No niego que me comí el cuento. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que era un señor extremamente hábil, pero muy creyente en lo de los paramilitares”, señaló.



En cuanto al auge del paramilitarismo en Colombia opinó que “por supuesto” el expresidente Uribe tuvo algo que ver, pues “las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido”.



Lea la entrevista completa AQUÍ.