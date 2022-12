Uribe fue muy amable y me dio la bienvenida: Victoria Sandino, senadora de Farc

relató en BLU Radio cómo fue su primer día en el parlamento.

Aseguró que el lunar de la jornada fue la ausencia de Jesús Santrich e Iván Márquez.

“La situación de Iván Márquez está determinada pro el tema de seguridad, por el tema de garantías, para estar presente en esta instancia”, indicó.

"En el caso de Santrich nosotros aspiramos que él pueda estar trabajando en el Congreso", agregó.

De acuerdo con Sandino, su llegada permitirá dar voz a varios sectores.

“Al estar allí yo sentía que era tener la voz de esos territorios, saber que vamos a trabajar por ellos y que vamos a seguir profundizando las reformas que se requieren para esa paz que ha sido tan esquiva”, sostuvo.

Sobre su llegada al Congreso, Sandino destacó el trato cordial que recibió del expresidente y senador Álvaro Uribe.

“A mí me impactó más verme en la mesa de conversaciones de La Habana, frente a frente con el general Naranjo o con los militares o la clase política que estaba allí que verme frente a frente y darle la mano al senador Uribe”, declaró.

“No importa en la etapa lo que haya ocurrido, lo importante es que tengamos la disposición de superar las condiciones de la guerra. Esto va también para el señor senador Uribe: yo creo que fue muy amable. Me saludó, me dijo ‘senadora, bienvenida’ y pues me dio la mano y obviamente le correspondí”, relató.

“Creo que es otro momento el que estamos viviendo, independientemente de lo que pensemos cada quién”, afirmó la congresista.

Escuche completa esta entrevista:

