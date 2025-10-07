Uribe: han salido del país 3 millones de colombianos y 1,7 millones no han regresado

El expresidente Álvaro Uribe advirtió que el próximo gobierno tendrá fuertes desafíos en materia de seguridad y economía. El exmandatario participó en el foro sobre Responsabilidad Social Empresarial del Club El Nogal.

Con ese panorama general de los principales puntos de atención, reivindicó la importancia de que sectores distintos a la izquierda ganen las elecciones en el año 2026, porque considera que “la democracia está en riesgo” y el próximo gobierno recibirá a Colombia en peores condiciones que cuando él llegó a la presidencia.

“Hay que recuperar la seguridad. A mí me tocó menos difícil de lo que será el año entrante recuperar, porque yo heredé el plan del presidente Andrés Pastrana, el Plan Colombia. Hoy no lo tenemos. Se frustró el segundo Plan Colombia. Después de negociado, el gobierno que me sucedió no quiso llevarlo al Congreso a la ratificación”, recordó el líder del Centro Democrático.

Además de recomponer las relaciones con Estados Unidos, el exjefe de Estado lanzó otra advertencia: “Yo tenía la posibilidad de trabajar con Israel. Hoy no tenemos ese acuerdo con Israel, que habrá que restablecerlo urgentemente, sin afectar la posición de abogar tanto por el derecho a la paz de los ciudadanos de Israel como de los ciudadanos de Palestina”.



Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.

Basado en la proyección de economistas, resaltó la cifra de 13.000 millones de dólares de remesas, pero eso se debe a que han salido 3 millones de colombianos y de ellos no han regresado 1.700.000. Según sus datos, cada año salen de Colombia 90.000 jóvenes preparados.

También le reprochó al gobierno Petro que ha aumentado en 86.000 los contratos de prestación de servicios comparados con la anterior administración en los primeros tres años.

Al mencionar ese dato, recordó que se han creado 11 embajadas, 24 consulados, 20.000 puestos fijos por nombramiento adicionales y que el incremento del gasto de funcionamiento es del 50 %.

Para ilustrar su mensaje, recordó las situaciones de algunos países, tomando como ejemplo principal de crisis a Bolivia. “El gobierno Petro no ha tocado fondo. Cuando ganó Javier Milei, Argentina había tocado fondo. Ahora que está ganando la línea democrática en Bolivia, Bolivia ya tocó fondo. Evo Morales empezó con 15.000 millones de dólares y el nuevo gobierno empezará con cero dólares. En Colombia todavía hay consumo. El gobierno habla de un crecimiento del 2,5 % y pueden tenerlo en 3,5 % para las elecciones del año entrante, y un desempleo del 8,5 % o del 9 %”. Esas cifras las dio como punto de partida para la recuperación.

Sumado a los números, advertencias y cuestionamientos, el mensaje con énfasis del expresidente es “abogar por la relación entre el emprendimiento privado y el mejoramiento social. Los empresarios van a ser los pedagogos en estos meses: sin emprendimiento privado es imposible obtener equidad social y esa equidad es la gran legitimadora del emprendimiento privado”.