Uribe acusa a Petro de incitar violencia contra Paloma Valencia: "Como ocurrió con Miguel Uribe"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió este lunes que los recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro contra la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) pueden incitar a la violencia, tal como, según él, ocurrió en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe escribió: “Los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”.

El pronunciamiento de Uribe fue una respuesta directa al trino de Petro en el que acusó a Valencia de complicidad en los denominados “falsos positivos”. El jefe de Estado escribió: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

Las palabras del mandatario surgieron luego de que la senadora y precandidata presidencial cuestionara sus declaraciones en Nueva York. Valencia había manifestado: “Es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí, pero fue a Nueva York a pedir que el Ejército de EE. UU. desconozca a Trump”.



El expresidente Álvaro Uribe ha manifestado en anteriores ocasiones que el presidente Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir", expresó Uribe, en un mensaje leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, durante la despedida de Miguel Uribe en el Capitolio Nacional.