En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Título Juliana Guerrero
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Un total de 25 oficiales del Ejército aceptan responsabilidad por falsos positivos en Costa Caribe

Un total de 25 oficiales del Ejército aceptan responsabilidad por falsos positivos en Costa Caribe

Veinticinco de los 28 militares imputados por la JEP en el Subcaso Costa Caribe reconocieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas entre 2002 y 2008, presentadas como muertes en combate.

Falsos positivos referencia
Falsos positivos referencia
Foto: presidencia
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Los responsables aceptaron por escrito su participación en esta práctica ilegal, expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas.

Vea también:

  1. Óscar Villamizar
    Óscar Villamizar.
    Foto: Suministrada El Espectador
    Nación

    Representante Óscar Villamizar pide a CPI juzgar a exmiembros de Farc por secuestro

Según la JEP, de 796 muertes reportadas en esa región, 604 fueron ejecuciones ilegítimas cometidas por 19 unidades militares de tres brigadas del Ejército.

La presión por mostrar resultados, los incentivos y la falta de controles permitieron que estas prácticas se consolidaran como parte de una estrategia criminal.

Entre los comparecientes que reconocieron responsabilidad hay dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles y varios oficiales de menor rango. Destacan los nombres de los generales Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Adolfo León Hernández Martínez, además de otros comandantes de batallones como La Popa y el Gaula Cesar.

Tres altos mandos no reconocieron su responsabilidad: el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero. Sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, que definirá si los lleva a juicio, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

En los próximos meses se llevará a cabo la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que los comparecientes deberán reconocer públicamente los hechos y sus consecuencias. Este paso es clave para que las víctimas conozcan la verdad y avancen hacia la reparación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Falsos Positivos

Ejército Nacional

JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad