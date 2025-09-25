Representante Óscar Villamizar pide a CPI juzgar a exmiembros de Farc por secuestro

Después de que se conociera la sentencia de la JEP contra los últimos exjefes de las Farc por secuestro, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar radicó una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiendo que sea esa corte la que pueda juzgar a los excomandantes de la antigua guerrilla.

“El mundo debe saber que en Colombia la justicia se rindió ante el terrorismo. La JEP le dio libertad disfrazada de sanción a los secuestradores, asesinos, torturadores, violadores de miles de civiles y militares. No hay cárcel, no hay restricción, ni siquiera un lugar de concentración. Solo un brazalete de monitoreo indeterminado: una burla a las víctimas y al país (...) Colombia tiene una obligación internacional de investigar, perseguir y sancionar de manera proporcional los crímenes de lesa humanidad”, dijo Villamizar.

Las sanciones impuestas contra los exjefes de las Farc son restaurativas, es decir, que deben reparar a las víctimas de secuestro.

Estas sanciones están centradas sobre cuatro ejes: la restauración ecológica, la memoria de las víctimas, el desminado humanitario y la búsqueda de los desaparecidos.



En el mismo sentido el representante Villamizar pidió a la CPI que “se reactive el expediente de Colombia, cerrado tras el Acuerdo de Paz, ya que queda evidenciado que, la JEP no brindará las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la jurisdicción penal internacional la que se encargue de hacerlo”.