”Vulnera los derechos de las víctimas”: piden a JEP revocar sentencia contra exjefes de Farc

Otra apelación se presentó este viernes contra la sentencia de la JEP, que condenó a siete exjefes de las extintas Farc a ocho años de sanciones restaurativas por más de 20.000 casos de secuestro.

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) señaló, en un documento enviado a la JEP, que los exFarc no han aportado verdad plena y que durante el proceso ante la jurisdicción no se tuvieron en cuenta las observaciones de las víctimas para los proyectos de sanción.

“La sentencia apelada incurre en deficiencias sustanciales al no establecer sanciones efectivas, materiales y proporcionales contra los responsables de desaparición forzada, limitándose a medidas restaurativas de carácter declarativo y simbólico, lo cual contradice los estándares internacionales de lucha contra la impunidad, incumple el deber de los Estados de sancionar con penas proporcionales los crímenes de lesa humanidad y contraria el mandato de la JEP de imponer sanciones propias, que sean reales y tangibles, no meramente nominales”, dice el documento de Fevcol.

Esta organización también señala que las sanciones no son proporcionales a los daños causados a las víctimas, pues argumentan que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad de carácter continuado, por lo que debe haber una privación de la libertad.



Foto: Suministrada

Ante esta situación, desde Fevcol le hacen varías solicitudes a la JEP, ya que argumentan que los derechos de las víctimas se vieron vulnerados. Una de las solicitudes es revocar la sentencia.

“Declarar la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia, al haberse dictado sin haberse resuelto de fondo ni ejecutoriado los incidentes de incumplimiento sobre bienes y falsos listados, garantizando el derecho de contradicción y la participación efectiva de las víctimas y garantizar la segunda instancia plena, de manera que la sentencia a proferirse tenga en cuenta todos los elementos relacionados con el régimen de condicionalidad de los comparecientes. Que se ordene la práctica de pruebas omitidas y se garantice la participación efectiva de todas las víctimas”, añade el documento de Fevcol.

También piden a la JEP exigir a los comparecientes la entrega de bienes ilícitos, como parte de la sanción para financiar la reparación de víctimas.

“Declarar que la sentencia impugnada vulnera los derechos de las víctimas al no establecer medidas de reparación individual. Ordenar que se adopten programas de reparación diferenciada, incluyendo indemnización, rehabilitación psicológica, acompañamiento social y medidas de satisfacción personalizadas. Ordenar la revisión integral de la decisión, garantizando sanciones proporcionales y efectivas, acorde con la gravedad de los crímenes internacionales juzgados”, agrega el documento de Fevcol.