Familiares de diputados del Valle apelaron sentencia de JEP contra antiguo secretariado Farc

Ya fue radicada la primera apelación en contra de la sentencia de la JEP que condenó a siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por lo más de 20.000 secuestros que se dieron durante el conflicto armado y que son responsabilidad de la guerrilla. El abogado Juan Camilo Sanclemente, en representación de algunos de los familiares de los diputados del Valle, le pidió a la JEP revocar la sentencia asegurando que las víctimas no están de acuerdo con la decisión.

"La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", sustenta Sanclemente en la apelación.

Diputados del Valle secuestrados por las Farc Foto: Suministrada

En el mismo sentido, los familiares de los diputados del Valle señalan que en la sentencia no se tuvieron en cuenta las propuestas que hicieron sobre las sanciones contra los exjefes de la guerrilla. Además, señalan que las sanciones no son suficientes ni proporcionales al daño causado.

"Las sanciones impuestas (sección 5.15 y 5.19), como trabajos de memoria “Huellas de la Memoria” y desminado -AICMA, son retributivas pero no restaurativas en su esencia. No abordan el daño específico sufrido por nuestros apoderados, como son: la pérdida irreparable de vidas, el trauma psicológico prolongado y la estigmatización social sufrida por el único sobreviviente del secuestro y la masacre Sigifredo López Tobón y su familia", se lee en el documento.



En el mismo sentido, Sanclemente argumenta que se está incumpliendo el acuerdo de paz, pues no se está reparando de manera integral a las víctimas, además, menciona que los comparecientes no aportaron verdad plena durante el proceso en la jurisdicción.

"El Acuerdo (Punto 5.1.1) obliga a una verdad “extrajudicial y judicial” que satisfaga a las víctimas. La sentencia reconoce patrones generales (sección 5.2.1), pero no profundiza en el caso específico de los diputados, omitiendo detalles sobre la cadena de mando responsable del asesinato, atribuido vagamente al Secretariado de las Farc-Ep en la sección 5.7. Nuestros representados han esperado 23 años por una verdad completa, detallada y exhaustiva; por lo que esta omisión viola el derecho a la verdad establecido en el Acuerdo y en los parámetros de la Corte IDH", dicen los familiares de los diputados.

Ante esta situación las víctimas le piden a la JEP revocar la sentencia, por no cumplir con los estándares consagrados en el Acuerdo de Paz

"El régimen de condicionalidad (sección 5.14) permite descuentos por cumplimiento anticipado (sección 5.21), pero sin verificación estricta de las contribuciones de los comparecientes, ejemplo: Rodrigo Londoño Echeverri, sección 5.20.2.4, además de las TOARS presentados anteriormente por los comparecientes como estudios de Pablo Catatumbo, donaciones de libros, creación de letrinas, entre otras, son acciones no reparan a ninguna victima y menos estas se se sienten reparadas con estos actos inocuos, sino que por el contrario constituyen una burla y revictimización, máxime que nunca fueron escuchadas las victimas y tenidas en cuenta las victimas", dice la apelación de las víctimas.