Al final uno siente cierto nivel de impunidad: Clara Rojas tras sentencia contra secretariado Farc

Clara Rojas se refirió a la sentencia por secuestro que se conoció este martes contra 7 exmiembros del antiguo secretariado de las Farc. Rojas fue secuestrada en el año 2002, mientras acompañaba a la entonces precandidata presidencial a San Vicente del Caguán, en el Caquetá.

En principio, Rojas señaló que tiene respeto por la JEP y que ha estado pendiente de estas decisiones que toma la jurisdicción, pero sin mayor expectativa. Su esperanza, dice, estaba en que las víctimas estuvieron en el centro de la sentencia.

"Me llama la atención que los magistrados dicen que hay verdad plena, cuando la gran mayoría de las víctimas no participaron. Las que participamos aportamos el testimonio y las Farc lo que hicieron fue reconocer, lo cual se les reconoce que reconocieran, no obstante, no hay un aporte de verdad. No comparto que la pena máxima sea, como ellos dicen, de ocho años, sino que han debido contemplar las penas hasta 20 años por lo menos, así no sean de cárcel, porque frente a la gravedad de los hechos parece que no hubiera proporcionalidad por esos ocho años", dijo Rojas.

En el mismo sentido, aseguró que estos ocho años no guardan relación con los delitos cometidos durante el conflicto "porque el respeto a la vida y a la libertad es muy importante, entonces el objeto de esta sentencia tan esperada, y tan dilatada, se esperaba que por lo menos a nivel social tenga un nivel de no ser complaciente con la impunidad, a la final uno siente que hay un cierto nivel de impunidad", señaló Rojas.

Por otro lado, Rojas aseguró que los trabajos sociales son importantes, pero que en dichas labores no deben estar trabajando solo los que hicieron parte del secretariado, sino otros excombatientes que hicieron parte del grupo.

"Ya directamente en relación a las víctimas de de secuestro yo digo ¿Cuál reparación moral? ¿Cuál reparación económica hay aquí? ninguna. Esta sanción colectiva, si bien puede ser importante, me parece que no cumple la función que es lo que se esperaba de imprimir justicia y buscar la reparación", agregó Rojas.

Los exjefes de la extinta guerrilla de las Farc deberán cumplir estas sanciones por ocho años. Los proyectos de sanción están relacionados con la memoria de las víctimas, la restauración ecológica, la búsqueda de los desaparecidos y el desminado humanitario.