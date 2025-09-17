“La JEP se burló de las víctimas": exmilitar que estuvo secuestrado por las Farc 14 años

Como una “burla” para las victimas calificó el exsargento del Ejército Nacional Luis Alfredo Moreno Chagueza, la condena a 8 años que impuso la JEP contra los integrantes del secretariado de las Farc. Dijo que en otro país donde si existe justicia los hubieran condenado a cadena perpetua o a la pena de Muerte.

Moreno Chagueza estuvo secuestrado por las Farc durante 14 años, luego del ataque a la base militar de Miraflores en el departamento del Guaviare.

"Esto es un baldado de agua fría para las familias, para las víctimas que esperábamos que la JEP impusiera otra clase de condenas y no trabajos fáciles, como los que van hacer esas personas. Los trabajos restaurativos a los que fueron sentenciados los jefes guerrilleros no compensan el dolor y las humillaciones que, en cautiverio, tuvimos que soportar. El daño causado a nuestras familias y las mismas victimas nunca será reparado por ellos ni mucho menos se dice en la condena que habrá una reparación administrativa, porque con ningún dinero del mundo van a lograr pagar las humillaciones y vejámenes a los que durante 14 años fui sometido en los campos de concentración de las Farc", indicó Moreno Chagueza.

Asimismo, el exmilitar dijo que "todo lo que hicieron no amerita que ahora la JEP salga con una condena de trabajos restaurativos".

"En otro país ya estarían condenados a cadena perpetua, pero en Colombia es una fiesta, porque más adelante ellos van a tener premios”, manifestó el exmilitar.

Moreno lamentó que ninguno de los que fueron sus carceleros estén en la cárcel y aseguró que todo el que comete un delito debe ir a prisión y en Colombia los victimarios son premiados.

Moreno Chagueza fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 liberado el 2 de abril del 2012.