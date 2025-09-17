Antonio Guterres sobre sentencia de JEP: “Debe traducirse en acciones de reparación para víctimas”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la primera sentencia de la JEP, emitida en las últimas horas contra el último secretariado de las Farc.

Guterres asegura que esta decisión representa un paso clave para los mecanismos de justicia transicional, contemplados en el acuerdo de paz.

JEP defiende sanciones restaurativas para excomandantes Foto: JEP

“Estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas. Hace un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias”, señaló Guterres.

Es importante recordar que los siete exjefes de las Farc deberán cumplir durante ocho años sanciones restaurativas, es decir, que deberán adelantar proyectos para reparar a las víctimas de secuestro.

Excomandantes de las Farc acusados por secuestro

“Las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”, señaló Guterres en su declaración