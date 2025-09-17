En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  /

Antonio Guterres sobre sentencia de JEP: “Debe traducirse en acciones de reparación para víctimas”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció sobre la sentencia emitida por la JEP contra 7 exjefes de la extinta guerrilla de las Farc.

Antonio Guterre secretario general de la ONU
Secretario general de la ONU, Antonio Guterre
Foto: AFP.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 10:21 a. m.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la primera sentencia de la JEP, emitida en las últimas horas contra el último secretariado de las Farc.

Guterres asegura que esta decisión representa un paso clave para los mecanismos de justicia transicional, contemplados en el acuerdo de paz.

JEP defiende sanciones restaurativas para excomandantes
JEP defiende sanciones restaurativas para excomandantes
Foto: JEP

“Estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas. Hace un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias”, señaló Guterres.

Es importante recordar que los siete exjefes de las Farc deberán cumplir durante ocho años sanciones restaurativas, es decir, que deberán adelantar proyectos para reparar a las víctimas de secuestro.

exjefes condenados (1).png
Excomandantes de las Farc acusados por secuestro

“Las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”, señaló Guterres en su declaración

