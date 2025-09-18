JEP sentencia a 12 militares por 135 falsos positivos en el Caribe

La JEP emitió su segunda sentencia, esta vez contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre 2002 y 2005. Estas personas fueron halladas culpables por 135 casos de falsos positivos.

Como los 12 militares aceptaron su responsabilidad deberán cumplir sanciones restaurativas, en principio, a todos se les impuso una condena de 8 años, pero como algunos de ellos estuvieron anteriormente en las cárceles hubo un descuento en el tiempo y algunos cumplirán sanciones por 5, 6 o 7 años.

Ellos deberán cumplir la sanción en Valledupar, entre lunes a viernes y si no residen en la ciudad o zonas cercanas deberán estar en unidades militares mientras cumplen la sentencia.

“La investigación judicial permitió documentar dos patrones macrocriminales: 1) Asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas en el marco de una alianza y connivencia entre miembros de la fuerza pública y distintos frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objeto de presentar a las personas asesinadas como bajas en combate. En unos pocos casos, hubo un señalamiento previo, no verificado, de que la víctima pertenecía a la guerrilla, principalmente; y, en menor medida, de que pertenecía a la delincuencia común. 2) Asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas contra personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’, con el objeto de ser presentadas como bajas en combate”, explicó la JEP.



Los sentenciados son el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

Estos son los seis proyectos que deberán cumplir los comparecientes según explicó la JEP:

