Uribe sugiere que hay perfilamientos militares de personas cercanas a él

Durante la plenaria de este martes, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez dejó una constancia relacionada con los perfilamientos y espionaje ilegal por parte del Ejército de Colombia.

Según Uribe, por estos señalamientos tiene abiertas dos indagaciones en la Corte Suprema de Justicia, en dos radicados, por ser el presunto receptor de esa información.

"¿Saben qué han encontrado en todo ese tema de los perfilamientos, de las supuestas informaciones que a mí me llegaban, honorables senadores? Han encontrado que las Fuerzas Armadas, alguien dice en una de esas carpetas, que Miguel Mattos, un joven periodista de Arauca, del Centro Democrático, muy vinculado a mi persona, es del ELN. Y entonces lo sacan ahí en una foto conmigo", aseguró el expresidente.

“Hicieron el perfilamiento de los amigos de Gustavo Rúgeles, que en ocasiones nos apoya, en ocasiones discrepa de nosotros y se valieron de un tuit mío, en el cual hace años denuncié la presencia de espías cubanos en Colombia, información que obtuve de la oposición de Venezuela”, agregó.

En la plenaria, el Centro Democrático también mencionó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, por el caso del hacker.

“Desde el año 2014 me investigan por el caso del hacker y nada han podido encontrar. Me enteré del tema del hacker cuando estalló el escándalo (…). Desde esa época me está investigando la Corte, eso lo tuvo mucho tiempo el magistrado Barceló, eso no lo han engavetado, han hecho cuantas pruebas se les ha ocurrido, nada han encontrado y nada encontrarán”, sostuvo.

Entretanto, el senador de la U Armando Benedetti también se pronunció y manifestó que la magistrada Cristiana Lombana tiene una persecución en su contra.

“Ya me tiene mamado porque no tengo garantías. Y respeto a la Corte y ayudé a crear la doble instancia (…). No creo es en ella, no en la Corte, ni en la Sala Penal, ni en la de Instrucción, pero la recusé y sus compañeros no me aceptaron la recusación”, sostuvo el senador en un tono fuerte.

El senador Benedetti denunció que la togada le abrió varias líneas de investigación en la Corte Suprema e indicó que está indignado por qué 300 personas de su círculo cercano están en investigación.