Uribismo y santismo se ponen de acuerdo en reforma a Ley de Orden Público

Estos fueron los puntos aprobados en la reforma a la Ley de Orden Público, que fueron propuestos por la bancada uribista:



1. Las zonas deben de número reducido y de tamaño reducido para facilitar la verificación que debe ser imparcial



2. Al interior de esas zonas no debe haber cultivos ilícitos ni minería ilegal.



3. Que no sean zonas fronterizas.



4. Que quienes estén allí tengan toda la identificación, lo mismo las armas



5. Que el fin de las armas sea la destrucción para no seguir en esa discusión desorientadora de la dejación o de la entrega, que tiene que ser la destrucción.

