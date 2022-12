Uruguay, el primer país de América Latina en recibir presos de Guantánamo

de Estados Unidos, confirmó este jueves el presidente José Mujica.

"Es un pedido por una cuestión de derechos humanos. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema de encima", dijo a periodistas.

"Pero el Senado le exige 60 cosas entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a algunos y yo le dije que sí", añadió.

Mujica, un exguerrillero que estuvo preso más de 13 años en la década de 1970 y llegó al poder en 2010, explicó que aceptó el pedido porque él estuvo "un montón de años preso". "Derechos humanos es esto", añadió.

"Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar si quieren traer a la familia y todo lo demás", dijo el mandatario, sin especificar cuántos presos vendrían ni cuándo.

"No vuelven a su país de origen porque el presidente de Estados Unidos no hace lo que quiere, hace lo que puede, porque hay una comisión del Senado que le marca: 'esto podés hacer y esto no'", añadió.

Consultado sobre si pidió algo a cambio al gobierno de Estados Unidos, el presidente respondió: "Yo tampoco hago favores gratis, paso la boleta" (factura, ndlr). Añadió sin embargo: "Esto hay que hacerlo porque sí".

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos en Montevideo señaló en tanto que el gobierno de ese país está "en consulta con varios países de la región" sobre el cierre de Guantánamo y que conversó con el gobierno uruguayo "dado el rol de liderazgo que ostenta el presidente José Mujica en la región".

La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, aseguró además a periodistas que los presos que serían seleccionados para venir a Uruguay "no representan un peligro".

Según el semanario Búsqueda de este jueves, el país sudamericano recibiría cinco presos durante al menos dos años, lo que fue confirmado a la AFP por una alta fuente del gobierno, que indicó además que Mujica viajará este año a Estados Unidos para reunirse con Obama, en un viaje oficial originalmente previsto para el año pasado y postergado por cuestiones de agenda.

Con AFP.