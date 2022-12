Vamos a dar la lucha; es inocente: padre de sospechosa por atentado en Andino

Méndez aseguró que no entiende por qué involucraron a su hija en estos actos, pues es “una joven ejemplar que no tiene antecedentes de ningún tipo”.



“El día del atentado de la bomba ella estaba consternada, totalmente en contra de los actos terroristas, siempre hemos estado a favor de la vida, nunca ha tenido militancias con grupos de izquierda, de derecha o de centro, es una persona totalmente profesional y dedicada a su familia”, expresó.



Méndez señaló que se están cometiendo errores y espera que con ella no se configure un nuevo falso positivo judicial.



“Vamos a dar toda la lucha porque ella es una persona inocente. Cada minuto que pase retenida es totalmente una injusticia contra ella”, enfatizó.



Aseguró además que están tranquilos ya que no pueden existir pruebas en contra de su hija.



“Ya hicieron allanamientos en nuestro apartamento y en el apartamento de ella y no encontraron absolutamente nada, por lo tanto, estamos claros y tranquilos ya que ella no está vinculada a este acto terrorista”, expresó.



